أربع كتل تقدّم مذكرة رسمية باستجواب عبد المهدي .. احداها: كفارة الدمار الاقالة او الاستقالة

اعلن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي يوم الثلاثاء ان اربع كتل برلمانية قدمت طلبا رسميا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية الاوضاع التي يمر بها العراق.

وقال الصالحي في بيان مقتضب اليوم، إن “التركمان و(سائرون) والحكمة والنصر قدموا مذكرة رسمية الى رئيس مجلس النواب باستجواب عبد المهدي فورا”.

من جهته قال النائب عن كتلة “سائرون” النيابية حسن الكناني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “كفارة الدمار التي سالت في ساحات التظاهرات الاقالة او الاستقالة”.

وطالب الكناني رئيس مجلس الوزراء “ايقاف عمل الوزراء الذين عليهم استجواب وعدم سفرهم خارج العراق لحين اعلان براءتهم امام القضاء “.