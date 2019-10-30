أردوغان يلوّح يتوسيع ‹المنطقة الآمنة› ودخول كوباني 

جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: «سنرد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، وإذا استدعى الأمر سنعمل على توسيع مساحة المنطقة الآمنة».

وأضاف «نحتفظ بحقنا في تنفيذ عمليتنا العسكرية بأنفسنا إذا تبيّن لنا عدم إبعاد الوحدات الكوردية إلى خارج عمق 30 كيلومتر أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان».

وشدّد الرئيس التركي على ضرورة دخول كوباني و«طرد» الوحدات الكوردية منها بأقرب وقت.

وأكّد أن «أنصار حزب العمال الكوردستاني في الخارج، وخاصة البلدان الأوروبية، نفذوا نحو 700 اعتداء ضد تركيا منذ انطلاق نبع السلام».

وانتقد الرئيس التركي وصف الولايات المتحدة لمقاتلي ‹الجيش الوطني السوري›، وهي التسمية التي تطلقها أنقرة على الميليشيات الموالية لها، بـ «الإرهابيين».