أمريكا دفنت ابو بقر مثل سلفه ابن لادن في بحر العرب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

صرح قائد القوات المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي اليوم (الاثنين)، إن السلطات الأميركية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي. وبطبيعة الامريكان يحتفظون بالصور وينشرون مقتطفات بسيطة لأن هناك قوانين تحكمهم وانا كنت على يقين أن البغدادي سوف يلقون أشلاء جسمه العفن في بحر العرب مثل ما فعلوها مع ابن لادن وها هو الجنرال ميلي قد أبلغ الصحافيين في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «لقد تم اعتقال رجلين بالغين حيين… وهما الآن محتجزان لدينا في منشأة آمنة».

وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»: «دُفن رفات البغدادي في البحر وفقاً للشريعة الإٍسلامية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، أمس (الأحد)، أن البغدادي فجّر حزاماً ناسفاً ليقتل نفسه عندما اقتربت منه القوات الأميركية خلال عملية عسكرية أميركية شمال غربي سوريا وقال ترامب هرب ابو بكر البغدادي الى حفرة وهو يصرخ يبكي كالجبان الحمد لله امريكا قتلت الخليفة الوهابي الداعشي وافضل قول قيل حول مقتل ابو بقر البغدادي القول الذي قاله الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حيث ذكر قول شاعر أوكراني إلى ابنه ابني أنا انجبتك وانا الأحق بقتلك، امريكا أوجدت البغدادي وهي الأحق بقتله مع خالص التحية والتقدير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.