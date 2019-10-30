أول تعليق سياسي ازاء رسالة عبد المهدي الى الصدر

انتقد ممثلو المحافظات السنية في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء دعوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الاتفاق مع زعيم ائتلاف “الفتح” الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري بمعزل عن القوى والجهات السياسية الاخى.

وقالت النائب وحدة الجميلة متحدثة بلسان ممثلي تلك المحافظات في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في البرلمان انه “من خلال اطلاعنا على رسالة عبد المهدي الى الصدر والتي يشير فيها الى تشكيل حكومة بين كتلتين وهذا الاسلوب الذي ادى الى الفشل”.

واضافت انه “يجب تمثيل للجميع ونحن نرفض تشكيل الحكومة بهذا الشكل بمعزل وبعيدا عن باقي المكونات والشركاء السياسيين، وهذا اختزال غير مقبول”.

وكان عبد المهدي يوم الثلاثاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الاتفاق مع زعيم تحالف “الفتح” الامين العامة لمنظمة “بدر” هادي العامري على تشكيل حكومة جديدة لكي يتسنى للأول الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك في رسالة نشرها المكتب الاعلامي لعبد المهدي ردا على تصريحات للصدر طالب فيها الاول باعلان انتخابات مبكرة للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات الدامية الذي سقط على اثرها العشرات من القتلى، والاف الجرحى.