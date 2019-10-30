الامم تدين استمرار العنف ضد المتظاهرين وتصف الاوضاع بالعراق بـ”الحلقة المفرغة”

ادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت يوم الثلاثاء بأشد العبارات ارتفاع عدد الوفيات والاصابات خلال التظاهرات التي اجتاحت انحاء كثيرة من العراق.

وقالت المسؤولة الاممية في بيان اليوم، ان “اكثر ما يثير القلق هي التطورات الاخيرة في انحاء كثيرة من العراق، ولا سيما في كربلاء الليلة الماضية اذ تشير تقارير شهود الى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ما تسبب في اعداد كبيرة من الاصابات”.

واضافت ان “العنف ليس هو الحل ابدا، وحماية الارواح هي الضرورة الحتمية”، منوهة الى ان “هناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وفاعلة، ويجب ان تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف”.

وتابعت هينيس – بلاسخارت بالقول ان “الامم المتحدة تقف الى جانب الشعب العراقي، وهي مستعدة في هذا الحوار”.