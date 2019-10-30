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الانتفاضة الشعبانية و الانتفاضة التشرينية

رشيد سلمان

الانتفاضة الشعبانية 1991 اقتصرت على اهل الوسط و الجنوب لأنها ضد حكم البعث الطائفي و كادت ان تطيح بالحكم لولا تدخل امريكا لإنقاذ صدام بطلب من ال سعود و الخليج الوهابي خوفا من الحكم الشيعي.

الانتفاضة الشعبانية شهداؤها و جرحاها مئات الالاف من اهل الوسط و الجنوب بالإضافة الى التهجير القسري خاصة للكرد الفيليين بعد مصادرة اموالهم و ممتلكاتهم.

السبب لاقتصار الانتفاضة الشعبانية على الوسط و الجنوب طائفي بحت لإدامة الحكم السني المطلق.

الانتفاضة التشرينيى الحالية ايضا اقتصرت على اهل الوسط و الجنوب و عدد شهدائهم بالمئات و جرحاهم بالألاف بعد اسبوع من بدايتها و المحزن و المعيب ان القتلة شيعة يراسهم بعثي سابق لبس الزيتوني و يؤيده فاسدون شيعة مثله.

الفرق بين الانتفاضتين ان الاولى كان هدفها القضاء على حكم البعث و لهذا السبب لم يشارك فيها السنّة بينما الانتفاضة الحالية كانت بسبب انتشار الفساد المالي و السياسي و الاداري الذي سبب تدهور الخدمات و الفقر و البطالة.

مع ان هذه المطالب عامة اقتصرت الانتفاضة على اهل الوسط و الجنوب كالانتفاضة الشعبانية و الرئيس التنفيذي القاتل بسانده الرئيسان التشريفي و التشريعي للبقاء في منصبه بالإضافة الي الخونة الشيعة و احزابهم.

مساندة الرئيسان التشريفي و التشريعي سببها ان الرئيس التنفيذي وهب مال الوسط و الجنوب و نفط الوسط و الجنوب الى بقية العراق بينما اهل المال و النفط يعانون من الفقر و البطالة و غياب الدواء و التعليم و الماء و الكهرباء و السكن.

يا اهل الوسط و الجنوب و لمنتفضيهم الشجعان:

لماذا تهبون مالكم و نفطكم لينعم به الاخرون بينما انتم في امس الحاجة اليه؟

لماذا صبرتم السنين الطويلة على خيانة من يدّعي تمثيلكم في الرئاسات الثلاث و شبكاتها مع ان خيانتهم لا تحتاج الى دليل لانهم باعوكم بسبب المال و المنصب؟

لماذا يقتصر عليكم القتل و الجراح في انتفاضتكم لمحاربة الفساد بينما الاخرون يتفرجون عليكم بانتظار الحصول على (حصّتهم) اذا حصل الاصلاح؟ لماذا تصرون على وحدة العراق الوهمية بينما انتم الخاسرون الوحيدون منها و بقية العراقيين المستفيدون الوحيدون منها؟

لماذا تصرون على وحدة العراق الوهمية و النواب لا يحضرون جلسات مجلس النواب (الى ان تنتهي انتفاضتكم) ؟

الحل يا اهل الوسط و الجنوب:

بعد الخلاص من الخونة الذين خانوا امانتكم بعضهم من قادة الحشد الشعبي الشجاع الذي ضحي في سبيل الاخرين كما ضحيتم اعلنوا اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لتنعموا بنفطكم بدلا من هدره على الاخرين.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم و الخزي و العار على الخونة.

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