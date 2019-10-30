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الحكيم للسفير الايراني: يجب تجنيب المنطقة لأي صِدام يؤثر على الامن الاقليمي

بحث عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة بمكتبه في بغداد مع السفير الايراني ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين العراق وايران وتطور الملفات السياسية في العراق والمنطقة.
وبحسب بيان لمكتب الحكيم، فقد بين اهمية استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة فيما يتعلق بالجانب الخدمي وفرص العمل، مشيدا بالجهود التي بذلت لإنجاح زيارة الاربعين ودور هذه التجمعات المليونية في تقريب الشعوب وتبادل الافكار والثقافات.
اقليميا اكد أن مصلحة الجميع تكمن في اشاعة التهدئة والاحتكام للحوار مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة اي صدام لما لذلك من اثر على الامن الاقليمي والدولي ومصالح الشعوب.

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