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الخارجية الايرانية تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق

اصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا نصحت فيها المواطنين بعدم السفر الى العراق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها هذا البلد.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء انه “نظرا الى وقوع بعض الاضطرابات في العراق، نطلب من المواطنين زوار العتبات المقدسة تأجيل برامج سفرهم الى العراق حتى اشعار آخر”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قد صرح السبت الماضي حول التطورات الاخيرة في العراق، قائلا ان “إيران تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.

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