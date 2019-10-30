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الدخيلي يطلق التقديم على ١٠٠٠ فرصة عمل في توزيع الكهرباء

المكتب الإعلاميImage preview

أطلق محافظ ذي قار الدخيلي ، اليوم الاربعاء ، الاستمارة الالكترونية للتقديم على 1000 فرص عمل في مديريات توزيع كهرباء ذي قار .

وأفاد الدخيلي ، ” بأستقبال طلبات التشغيل للراغبين بالعمل كجباة في مديريات توزيع الكهرباء بالمحافظة ، عبر استمارة ألكترونية ” ، مبيناً ان ” التقديم بات مفتوحاً لجميع الراغبين شريطة ان يكونوا حاصلين على شهادة المتوسطة كحد ادنى وان يكون معدّل اعماهم بين ١٨ و ٣٥ سنة “.

وأشار إلى ” ان التشغيل سيكون ضمن سكنة المناطق التي يتواجد فيها مركز الصيانة ” ، مؤكداً أن ” الأختيار سيكون عن طريق القرعة العلنية ” .

رابط التقديم

https://thiqarjobs.info

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