الدخيلي يطلق التقديم على ١٠٠٠ فرصة عمل في توزيع الكهرباء

المكتب الإعلامي
أطلق محافظ ذي قار الدخيلي ، اليوم الاربعاء ، الاستمارة الالكترونية للتقديم على 1000 فرص عمل في مديريات توزيع كهرباء ذي قار .
وأفاد الدخيلي ، ” بأستقبال طلبات التشغيل للراغبين بالعمل كجباة في مديريات توزيع الكهرباء بالمحافظة ، عبر استمارة ألكترونية ” ، مبيناً ان ” التقديم بات مفتوحاً لجميع الراغبين شريطة ان يكونوا حاصلين على شهادة المتوسطة كحد ادنى وان يكون معدّل اعماهم بين ١٨ و ٣٥ سنة “.
وأشار إلى ” ان التشغيل سيكون ضمن سكنة المناطق التي يتواجد فيها مركز الصيانة ” ، مؤكداً أن ” الأختيار سيكون عن طريق القرعة العلنية ” .
رابط التقديم
https://thiqarjobs.info