الدخيل يعلن فتح التقديم لـِ 8331 محاضر في تربيه ذي قار

المكتب الإعلامي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن فتح باب التقديم لـِ (8331) درجة للراغبين في العمل كمحاضرين في اقسام تربيه ذي قار وسد الشواغر الفعلية للمدارس الابتدائية والثانوية في عموم المحافظة .

وقال الدخيلي ” إنه مديرية تربيه ذي قار أبلغت المحافظة بأحتياجها لـِ (8331) من المحاضرين بصفة معلمين ومدرسين و مرشدين تربويين ، لسد الشواغر في اقسامها بمختلف مناطق المحافظة ” ، مؤكداً مفاتحة مجلس الوزراء للتعاقد معهم وتوفير الغطاء المالي اللازم لهم وتضمين مبالغهم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 .

وأشار إلى ” توجيه مديرية التربية بوضع الآلية المناسبة للتقديم بحسب الموقع الجغرافي للمتقدمين ” ، مشددًا على ” وضع المعايير التي تضمن عدالة التوزيع وفقاً الكثافة السكانية والحاجة الفعلية للمدارس والإلتزام بتطبيقي مبدأ النزاهة والشفافية تحقيقاً للعدالة ” .

المكتب الاعلامي

لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )