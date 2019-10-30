الصدر يتحدث عن “حرب أهلية” و”الايقاع بطرفين”

حذر صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، من “حرب أهلية” ومحاولة البعض “الايقاع بطرفين” من خلال التغلغل بصفوف المتظاهرين.

وقال صالح محمد العراقي في بيان:

“يريد البعض الايقاع بطرفين:

الاول: سماحة السيد (دام عزه) وخصوصا بعد ان قام بخطوات وقرارت تصعيدية ضد الحكومة واذنابها

الثاني: المتظاهرون او ما يسميه سماحته: بالثوار.. وخصوصا بعد توسعهم وتعاطف كافة طبقات الشعب معهم

نعم يحاولون الايقاع بكلا الطرفين من خلال دس بعض افرادهم ولا سيما بعد صدور الاوامر لهم بالتغلغل بين المتظاهرين والقيام بالهتاف ضد احد جهتين:

الاولى: المرجعية… وعذرا

الثانية: سماحة السيد

وذلك لايقاع الفتنة بين المتظاهرين ووقوع الصِدام بينهم.. لعلمهم بوجود عشاق لسماحته لن يسكتوا عن تلك الهتافات ضده وضد المرجعيات

وبالتالي يوجدون ذريعة لتفريق التظاهرات وتشويه سمعتها… بل لعل الامر اخطر من ذلك: وهو وقوع فتنة وحرب اهلية يستفيد منها الفاسدون لانهاء كلا الطرفين الاصلاحيين ان جاز التعبير.. وبالحقيقة هم طرف واحد في خندق واحد. لذا وجب التنبيه”، حسب البيان.