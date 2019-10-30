العراق يطلب من هولندا التعاون بادارة المنافذ الحدودية وتدقيق وثائق السفر

بحث وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع وزيرة الهجرة الهولنديّة آنكي بروكرز، إمكانيّة تحقيق التعاون بين وزارتي الهجرة في البلدين.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان “الحكيم اعرب عن حرص بغداد على إيجاد فرص لتبادل المصالح المُشترَكة بين الشعبين الصديقين، والتعاون في مجال بناء القدرات والمهارات ونقل المعارف بإدارة الحدود، وتطوير الملاكات المعنيّة بمراقبة المنافذ، وتدقيق وثائق السفر، واعتماد تقنيات مُتطوِّرة وحديثة في هذا الشأن”.

واكد “أهمّية تقديم الدعم للجالية العراقية المُقِيمين في هولندا”، مُبيّناً أنّ “القانون يمنع استعمال العودة القسريّة للمهاجرين خارج البلاد”، وشدد الحكيم على أنّ “الإرهاب والتطرّف خطر عالميّ مُمتدّ، ويُهدِّد السلم المُجتمَعيّ في جميع بلدان العالم، وانه يجب ان تضافر الجهود الدولية للقضاء على خطر الارهاب”.