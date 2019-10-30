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المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي معلقاً على أحداث كربلاء ليلة أمس:

المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) معلقاً على أحداث كربلاء ليلة أمس:

انهم يحفرون قبورهم في جهنم بهذه الجرائم الوحشية

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) على صفحته في تويتر قبل قليل:

لا أدري إلى أين يريدون ان يصلوا…

الحاكمون بالقهر لا يتعظون من التاريخ القريب ولا من التاريخ القديم، ولا يتعظون من الصنم الذي هوى أمامنا وعلى يد ناحتيه؛ وهم في كربلاء بجوار سيد الشهداء (ع) يقدمون على مثل هذه الأعمال؛ فهم يحفرون قبورهم في جهنم بهذه الجرائم الوحشية، اللهم ارحم شهداء العراق وأمة الإسلام.

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