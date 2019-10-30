المظاهرات الى أين

لا شك ان صرخة المتظاهرين في العراق هي صرخة المظلومين والمسروقين والمحرومين العراقيين هي صرخة الأبرياء الذين تحرقهم نيران فساد المسئولين اللصوص الفاسدين التي تزداد ضراوة بمرور الزمن فكانت صرخة صادقة نقية لا تشوبها شائبة

لكن ما ان بدأت حتى أسرعت القوى المعادية للعراق وفي مقدمتهم ال سعود وكلابها الوهابية والصدامية ( داعش القاعدة) وأبواقهم المأجورة الرخيصة الوضيعة( العربية الحدث دجلة الشرقية ) ودواعش السياسة عبيد وخدم وجحوش صدام لركوب هذه الموجة وتغيير مسارها من السلمية الى الذبح والتدمير من الصدق والامانة الى الكذب والخيانة من الوطنية والاخلاص الى العمالة والخسة من حب الشعب والوطن الى التآمر على الشعب والوطن من بناء العراق وسعادة العراقيين الى تدمير العراق وذبح العراقيين كما تمكنت تلك المجموعات الارهابية الوهابية والصدامية من

اختراق المظاهرات وركوبها حتى أصبحت هي القائدة وهي الموجهة وأصبح الكثير من المتظاهرين مجرد قطيع لا ترى ولا تسمع سوى أشارات كلاب ال سعود وعبيد وجحوش صدام وأكاذيب وافتراءات وسموم ما تطلقه أبواقهم المأجورة دجلة الشرقية

وبدأت أبواق دواعش السياسة بحملة تحريض واسعة هدفها أشعال نيران الطائفية والعنصرية والعشائرية من خلال خلق الأكاذيب والافتراءات ونشرها في كل مكان كما تمكنت من شراء بعض الذين لا شرف لهم ولا كرامة من اولاد الرفيقات والذين تنازلوا عن شرفهم في زمن الطاغية كما قال احد قادة حزب البعث الطائفي ( العراقي فقد شرفه في زمن صدام) وكلفتهم بمهمات خاصة وفق مخططات ال سعود وكلابها الوهابية وقسمتهم الى مجموعات كل مجموعة كلفت بمهمة خاصة فهذه المجموعة مهمتها الأساءة الى المرجعية الدينية الرشيدة وخصوصا مرجعية الامام السيستاني والأساءة الى الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية الباسلة واتهامها بكل

جرائم وموبقات ال سعود وكلابها الوهابية والصدامية داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية وفي نفس الوقت بدأت بحملة تزيين وتجميل وتنظيف لوجه المقبور صدام وزمرته وال سعود وكلابها داعش والقاعدة وأنهم حماة العرب والمسلمين وما غزوهم للعراق الا من اجل تحرير العراق من الاحتلال الرافضي الصفوي

كما كلفت مجموعة أخرى بقتل المتظاهرين وقتل عناصر الاجهزة الامنية والتغطية على جرائم داعش الوهابية الصامية فهاهم يبكون على الدواعش الوهابية والصدامية الذين قتلوا على يد قواتنا الباسلة وحشدنا المقدس بذريعة انهم مغيبين وعلى الحكومة ان تكرمهم وتعاقب من قتلهم اي تعاقب الجيش والحشد

لا شك ان العراقيين يمرون بمرحلة صعبة تتطلب يقظة وحذر وانتباه يتطلب اذان صاغية وعيون منفتحة ساهرة لكل حركة لكل كلمة لكل نظرة والا فعلى العراق والعراقيين الفاتحة

فاعداء العراق والعراقيين وفي المقدمة ال سعود وكلابهم الوهابية الداعشية والصدامية مصممون وعازمون على تنفيذ وصية الفاسد المنافق معاوية التي تقول ( لا يستقر لكم الأمر في العراق الا اذا ذبحتم 9 من كل 10 من العراقيين وما تبقى أجعلوهم عبيدا وملك يمين) لهذا نرى ال سعود وكلابها بمساعدة عبيد وجحوش الطاغية المقبور مصممة على تنفيذ تلك الوصية لانها ترى في عدم تنفيذها هلاك ال سعود وقبرهم كما تقبر اي نتنة قذرة

لهذا نرى ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية وجدوا في تذمر أبناء الوسط والجنوب وبغداد واحتجاجهم ضد الفساد والفاسدين وسيلة لركوب هذه الحالة وتصدرها وفي نفس الوقت منع اي تظاهرة في شمال العراق وفي غربه خوفا من وحدة العراقيين وكشف حقيقتهم وحصر المظاهرات في الوسط والجنوب وبغداد وخلق حرب شيعية شيعية فانها الوسيلة الوحيدة التي تسهل لاعداء العراق ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية تنفيذ وصية المنافق الفاسد معاوية قيل

ا ن بعض أقذار ال سعود وفي المقدمة الاحمق محمد بن سلمان أعترض على الوصية وقال يجب ذبح 10 من كل 10 من الشيعة في العراق و9 من كل 10 من غير الشيعة في العراق

لا شك ان هذه المظاهرات هي الوسيلة الوحيدة التي يعول عليها العراقيون الاحرار وفي نفس الوقت يعول عليها اعداء العراق ال سعود وكلابهم الوهابية

فالعراقيون الاحرار يرون فيها اي المظاهرات بداية القضاء على الفساد والفاسدين وبناء عراق حر تعددي وخلق انسان عراقي حر يعتز بعراقيته وأنسانيته خاليا من الذل والفقر والحرمان

أما أعداء العراق اي ال سعود وكلابهم الوهابية والصدامية يرون فيها بداية ابادة العراقين وتدمير العراق وتنفيذ وصية ربهم معاوية

لهذا على العراقيين الاحرار المخلصين ان يتوحدوا ويضعوا خطة واحدة والتحرك بموجبها لمواجهة اعداء العراق والعراقيين ويتطلب اولا كشف

وتعرية دواعش السياسة وعزلهم ومعاقبتهم وقبرهم كما تقبر اي نتنة قذرة فهؤلاء وباد معدي

والا فالعراق في خطر وخطر كبير

مهدي المولى