Posted on by

بارزاني يتداول مع رئيس الوزراء القطري فرص استثمارات بإقليم كوردستان

على هامش مشاركته في اجتماعات المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن المقيمة في الدوحة، عقد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اجتماعاً مع رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم انه بحث الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في الاوضاع في المنطقة.

وخلال فعاليات اليوم الأول لاجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

تداول بارزاني آل ثاني أيضاً العلاقات بين أربيل وبغداد، وعلاقات دولة قطر مع كل من العراق وإقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close