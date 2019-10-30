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(بالفيديو) الدفاع التركية تعلن أسر 18 عنصراً للنظام في سرى كانيه

(بالفيديو) الدفاع التركية تعلن أسر 18 عنصراً للنظام في سرى كانيه

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، أسر 18 عنصراً للنظام بريف سرى كانيه (رأس العين) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت الوزارة في بيان مقتضب : «أثناء عمليات الكشف والتفتيش وإحلال الأمن جنوب رأس العين، تم القبض على 18 عنصراً يدعون أنهم من عناصر النظام».

أضاف البيان «يتم التدقيق في الموضوع والتنسيق حوله مع السلطات في روسيا الاتحادية».

وكانت ميليشيات المعارضة الموالية لتركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أسر 16 عنصراً من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) قرب مدينة سرى كانيه.

وقال الناطق العسكري باسم «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، يوسف حمود في بيان: «خلال محاولة عناصر من قوات النظام وقسد التسلل إلى قرية عنق الهوى شرق مدينة رأس العين، تم أسر 16 عنصراً – بينهم ضابط برتبة ملازم من قوات النظام – ولكن أغلب الأسرى من قوات قسد، إضافة إلى سقوط أكثر من 25 عنصراً بين قتيل وجريح».

فيما نشرت صفحات موالية للمعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر هؤلاء الأسرى وبعض القتلى.

   

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