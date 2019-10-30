برلماني: اليوم لا يقتصر الامر على اقالة الحكومة العراقية فقط بل إحالتها للقضاء

رأى عضو مجلس النواب رامي السكيني يوم الثلاثاء انه ينبغي احالة الحكومة الاتحادية الحالية الى القضاء بعد اقالتها للتحقيق في الدماء التي تم سفكها خلال التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب البلاد.

وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان “قد حذرنا سابقا من هذه الحكومة الفاشلة التي هي دون مستوى الطموح وتعيش التلكؤ واليوم نرى الصمت وسفك الدماء والقمع من قبل رئيس مجلس الوزراء وبعض القوات الامنية ، وقد يكون هنالك اندساس في بعض التظاهرات وهو امر موجود بكل تظاهرات العالم لكن لا يجب التعميم على كل المتظاهرين”.

وخاطب النائب السياسيين العراقيين بالقول “اوصلتم البلاد الى حافة الخراب”، مستغربا في الوقت ذاته “موقف القوات الامنية بهذا القمع الوحشي فلماذا هذا الحقد والخوف من هذا الجيل”؟

واضاف ان “الامر اصبح لا يقتصر فقط على اقالة الحكومة بل احالتها الى القضاء والتحقيق بكل الدماء التي سقطت جرما”.