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“ثمان نقاط لحل أزمة العراق بالكامل “

الشخص الوحيد المؤهل لحل أزمة العراق في الوقت الراهن هو السيد علي السيستاني رعاه الله …

# اولا :
على السيد السيستاني استدعاء الخمسة التالية اسمائهم للاجتماع بهم في بيته و في بث مباشر عبر كل القنوات الاعلامية المتاحة ,برهم صالح ,عادل عبد المهدي,الحلبوسي,مسعود البرزاني,مقتدى الصدر,اضافة الى رئيس اركان الجيش و قائد الشرطة الاتحادية..
## ثانيا :
أمرهم بالطلب بعقد جلسة طارئة للبرلمان يرأسها الاكبر سنا ,لا يكون اكتمال النصاب القانوني فيها مهم و انما يصبح التشريع قانونا بما موجود من النواب. يأمرهم : اجراء تعديل قانون الانتخابات الى قوائم مفتوحة بشكل كامل و تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة و محدد مسبقا عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لها ,و يكون الترشيح مفتوح لجميع العراقيين الموجودين في الداخل حصرا و بدون اي مبالغ مادية تدفع مسبقا للاشتراك فيها و انما يكون الترشيح مجاني مئة بالمئة و يمنع لكل السياسين الموجودين حاليا او الذين تسلموا مناصب في الدولة اثناء حكم صدام و مابعده و لحد اليوم هذا.و يكون تسلسل قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية (المحافظة) معتمدا على القرعة فقط,و يصعد للبرلمان الفائزون الاوائل من هذا القائمة مراعين الكوته النسوية و كوتة الاقليات .يمنع من الترشيح كل من كان عضو في مجلس المحافظات او وكيل وزير او نائب برلماني او اعلى من ذلك. و ان تجرى انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر ..و ان تبقى حكومة عادل عبدالمهدي حكومة مؤقتة تدير الامر لحين الانتهاء من الانتخابات المقبلة
### ثالثا:
من خلال جلسة البرلمان هذه يتم :اِلغاء الرواتب التقاعدية لكل من يسكن خارج العراق و لكل من يحمل اكثر من الجنسية العراقية و لكل السياسيين و النواب و الوزراء السابقين و لكل الدرجات الخاصة . تعطيل الدستورو حلّ مجلس النواب.
#### رابعا:
يتم التعاقد مع مفوضية احدى الدول التالية للاشراف على الانتخابات المقبلة و بكل , و تفاصيلها و بدون تدخل من اي شخص عراقي كان من يكون فيها و هذه الدول هي :النمسا ,سويسرا,النرويج,الدنمارك او نيوزلندا.و يكون التعاقد مع مفوضية احدى هذه الدول عن طريق السيد السيستاني حصرا..
##### خامسا :
الفائز الاول في كل محافظة سيكون مرشحا لرئاسة الجمهورية و بذلك سيكون لدينا 18 مرشحا و سيتم التصويت داخل قبة البرلمان لأختيار الرئيس و هو الذي يكون مسؤول عن تشيكل الكابينة الوزارية و السلطة التنفيذية بكل تفاصيلها و الى تعيين من هو بدرجة مدير بلدية و مدير ناحية فما فوق .و ستكون الفائزة الاولى من كل محافظة مرشحة لشغل منصب نائب الرئيس و بذلك سيكون لدينا 18 مرشحة . القوانين المستقبلية تُقدَم من قبل الرئيس او نائبة الرئيس الى مجلس النواب الجديد لمناقشتها و تعديلها ان اقتضى الامرو اقرارها
######
سادسا :
تغيير لقب نائب برلماني الى لقب خادم برلماني لأنه في خدمة الشعب الذي
اختاره حصرا و ان لا يمكن له الترشيح لأكثر من دورتين فقط و كل دورة هي اربع سنوات , و يكون الراتب الشهري له او لها ما يعادل الراتب الشهري لمعلم او موظف حكومي و بدون اي اضافات اخرى كبدل سكن او غيره و ان يكون له شخص واحد مرافق فقط و سيكون له كحارس و سائق و سكرتير.
####### سابعا :
على الرئيس الجديد تقديم مسودة قانون حل كل المليشيات و بكل تسمياتها و بكل فروعها و ان يكون حمل السلاح بيد الدولة و مؤسساتها حصرا ..
######## ثامنا ::

فتوى بوجوب الاشتراك بالتصويت في الانتخابات المقبلة ..

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