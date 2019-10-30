زيباري: استقالة الحريري تضيف مزيدا من الضغوط على عبد المهدي

عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الثلاثاء استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تضيف مزيدا من الضغوط على نظيره العراقي عادل عبد المهدي لكي يقدم على عمل مماثل.

وقال زيباري في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم ان استقالة الحريري نتيجة الاحتجاجات العامة يمكن أن تضيف المزيد من الضغوط على عبد المهدي للقيام بأمر مماثل”.

واضاف انه “ومع ذلك ، فإن الحالتين مختلفتان وتحتاج الحكومة الاتحادية إلى إظهار المزيد من الحنكة للتغلب على أحدث عراق”.

واعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

ويشهد العراق ولبنان تظاهرات احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والاقتصادي، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.