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‹سوريا الديمقراطية›: القوات التركية وميليشياتها مستمرة بالهجوم رغم انسحابنا

‹سوريا الديمقراطية›: القوات التركية وميليشياتها مستمرة بالهجوم رغم انسحابنا
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية والميليشيات الموالية لها مستمرة في شن الهجمات على مختلف مناطق غربي كوردستان، رغم التزام ‹قسد› بالانسحاب عن الحدود التركية.

وكشفت سوريا الديمقراطية اليوم في بيان ، عن حصيلة الساعات الـ 24 الماضية في جبهات غربي كوردستان.

وجاء في البيان، أنه في بلدة الدرباسية، هاجمت القوات التركية وميليشياتها المناطق السكنية بالدبابات والأسلحة الثقيلة، خاصة محور قرية عنق الحلوة، وأكد «مقتل أكثر من ٦٠ مرتزقا وجرح ٢٠ آخرين، كما فقد عدد من قوات حرس الحدود السوري لحياتهم وأسر عدد آخر وهم الآن بيد المرتزقة وجيش الغزو».

أما في تل تمر وسرى كانيه (رأس العين)، قال البيان: «هاجم جيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية الموالية له وبالدبابات والقذائف نقاط مقاتلينا في قرى عريشة وصالحية وعبد السلام»، وأضاف «قواتنا وضمن حق الدفاع المشروع صدت الهجمات وفي محصلتها تم تدمير عربة عسكرية محملة من نوع دوشكا وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى».

وفيما يخص كري سبي (تل أبيض) وعين عيسى، قال البيان: «هاجمت الفصائل الإرهابية الموالية لجيش الغزو التركي قرى قزعلي وكور كيحا وعفدكي، فصدت قواتنا الهجوم ونشبت اشتباكات في المنطقة، في محصلتها قتل أكثر من ١٥ مرتزقا وسقط عدد من الجرحى».

وفي الحصيلة، ذكر البيان مقتل 75 عنصراً من الجيش التركي وميليشيات المعارضة وجرح أكثر من ٢٠ آخرين، إلى جانب مقتل أحد عناصر ‹قسد› وجرح 6 آخرين.

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