سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان شجرة الزيتون في بلادنا ترمز الى السلام ولكنها ايضا تشير الى عراقة حضورنا وجذورنا العميقة في تربة هذه الارض المقدسة “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم وذلك بمناسبة موسم قطف الزيتون في فلسطين بأن هنالك مكانة كبيرة لشجرة الزيتون في حياة الانسان الفلسطيني ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل لرمزيتها النضالية حيث اقترنت بقوة وصلابة شعبنا وتمسكه بأرضه .

ان شجرة الزيتون في فلسطين انما هي دليل ساطع على ان جذورنا في هذه البقعة المقدسة من العالم انما هي جذور عميقة في تربة هذه الارض المقدسة ، وشجرة الزيتون التي ترمز الى السلام انما ترمز ايضا الى عراقة انتماءنا وتشبثنا وارتباطنا بهذه الارض المقدسة .

يجب الحفاظ على البيئة الفلسطينية وخصوصا الحفاظ على شجرة الزيتون المباركة رمز الصمود والسلام والثبات والتعلق بهذه الارض المقدسة .

نتمنى بأن يكون موسم الزيتون في هذا العام موسما غزيرا ومباركا سائلين الرب الاله بأن يبارك شعبنا وان يصون ارضنا المقدسة لكي تبقى ارضا للسلام والمحبة ولكي يبقى شعبنا صامدا ثابتا في هذه الارض التي يتآمر عليها الاعداء بهدف تصفية عدالة قضيتها واقتلاع شعبنا من جذوره وانتماءه الوطني .