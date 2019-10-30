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صدور العدد 13 من مجلة ” الاكاديمي “

نداء من مجلة “الاكاديمي ”

مجلة ” الاكاديمي ” مجلة تصدرها جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا تعنى بالانجاز العلمي والاكاديمي والثقافي للاكاديميين العراقيين في المهجر وفي الداخل .

هيئة التحرير تتوجه بالنداء الى زملائنا الاكاديميين في كل مكان لموافاتها بنتاجاتهم وخلاصات بحوثهم وانجازات اقسامهم وجامعاتهم لنشرها في “الاكاديمي “.

ترسل المساهمات الى :

ا. د ريسان الخليفة – رئيس التحرير
academyrissan@live.com

د احمد الربيعي – نائب رئيس التحرير
ahmadalmusa2@gmail.com

جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

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