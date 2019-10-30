صلاح وفان دايك ينافسان ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

يتنافس رباعي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك والسنغالي ساديو ماني والحارس البرازيلي أليسون بيكر، مع كل من مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم.

واكتملت قائمة المرشحين السبعة لجائزة أفضل لاعب، بالبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

أما جائزة أفضل لاعب شاب، فسيتنافس عليها لاعب برشلونة أنسو فاتي ومهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس، والنرويجي إيرلينج هالاند (ريد بل سالزبورج)، وجادون سانشو (بروسيا دورتموند)، والألماني كاي هافرتز (باير ليفركوزن).

وعلى جائزة أفضل مدرب، سيتنافس كل من إريك تين هاج (آياكس أمستردام)، وفرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، وماسيميليانو أليجري (يوفنتوس)، وجمال بلماضي (منتخب الجزائر)، والألماني يورجن كلوب (ليفربول).

وسيقام حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ11 في 29 ديسمبر القادم بمدينة جميرا في دبي.

المصدر: وكالات