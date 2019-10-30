فقاعات عقائدية مترسبة بلا أدنى ضمير وطني أو إنساني

بقلم مهدي قاسم

أشرتُ لمرات عديدة في مقالاتي السابقة إلى الدور التشويهي

و التخريبي الروحي للعقائد الشمولية و الطاغية في العراق سواء كانت غيبية أو علمانية على حد سواء ، والتي قدمت المواطن العراقي المخدوع ككبش فداء و قربان ليُقتل بسبب أو من أجل هذه العقيدة أو تلك ..

ولو عددنا أعداد ضحايا ” العقائد ” لهؤلاء و أولئك منذ

تأسيس الدولة العراقية وحتى الآن لبلغ ملايين بل و اكثر من الضحايا أو الأضحية و النذور والذين قتلوا هباء منثورا وعبثا مهدورا على محراب هذه العقائد ، أي من أجل لاشيء في حقيقة الأمر !..

وكان من المفروض و عبر تطور المجتمعات المتحضرة وخلاصها

من وهم العقائد الشمولية و الغيبيات الباطلة في الغرب ، منذ عقود طويلة بتواز مستقيم مع الميل الكامل نحو قيم الانسنة واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته الآدمية ، كعقيدة جديدة اعتنقتها هذه المجتمعات بديلا عن المعتقدات الغابرة ، مصحوبة بكل الشفافية في كواليس السلطة

والحكم و تضييق رقعة الفساد و استغلال السلطة قدر الإمكان ( نقصد في الدول الغربية ) ، نقول كان من المفروض أن تنعكس هذه الظاهرة الإيجابية على باقي المجتمعات الرازحة أو الغافية تحت رماد هذه العقائد الشمولية والباطلة وتراكم غبارها المترسب المعتم جهلا و قسوة و

استغلالا لعواطف دينية ومذهبية للجماهير الغفيرة ، كان من المفروض أن تزيح عن روحها و نفسها طبقة الغبار و الرماد هذه ، لتصحو وهي ترنو نحو نور العقل و العلم والمعارف و التقنيات المتطورة لخدمة الإنسان ــ مثلما في الغرب ـــ مع الاحتفاظ بالقيم الروحية و الثوابت

والقيم الاجتماعية العامة ولكن دون زجّها في أمور سياسية أو سلطوية ـــ لتنظم حياتها و نظامها حكمها على ضوء ذلك ، غير أنه كان يتحتم علينا أن ننتظر طويلا ليحدث هذا المخاض الطويل و العسير والتدريجي البطيء لصحوة العقل العراقي الجمعي ، على أيدي شباب الإنترنت وصفحات

التواصل الاجتماعي و أرشيف محركات العم غوغل المحتشدة بملايين من الأفكار و العلوم والمعارف ، ليزيحوا جانبا أدران ” المقدسات ” الغابرة عن عقولهم و أذهانهم وهم يستجيبون لنداء العقل بعدما ملّوا دمدمة الغيبيات المبحوحة ، ليستمعوا لنداء المعدة الفارغة قبل معمعة

العقيدة المتخمة أوهاما باطلة ! .

ولكن المثير و العجيب أن تفاجئنا فقاعات ” عقائدية ” لا

زال أصحابها يعيشون حياة مرفهة في الغرب ” الكافر” لا تعجبها هذه الصحوة ولا نور العقل وصواب الرؤية للحراك الشبابي الساخط ، لأن قسما من أصحابها يعتقدون أن هذه الصحوة الشبابية الحالية ستؤخر قدوم دولة ” المهدي المنتظر ” القادمة ببطء شديد !! على رماح المليشيات

الإيرانية ، بينما قسم آخر يعتبرها عرقلة لقيام ” الخلافة الإسلامية ” بقيادة البغدادي الفطيس أوالتونسي الذباح أو ما ندري منو الاستشهادي السفاح !! ..

في الحقيقة إنها نفس نفايات كهوف مترسبة لكلا طرفين ولكن

بروائح متعفنة مختلفة تنفث أنفسها الكريهة في وجه العصر المشرق بنور العقل و العلم !..

إذ يكفي أن نلقي نظرة عابرة إلى البيئة ــ حيث العقيدة

المهيمنة والطاغية ــ المحيطة والمكتظمة بكل أنواع و أشكال الفقر و الجهل و التخلف النفايات و القذارة والقسوة والوحشية و السادية في نزعة القتل من أجل أتفه الأشياء ـــ حتى بين أبناء جلدة واحدة !! ـــ لنحس و نعرف كم باطلة وفاقدة لصلاحية العصر هذه العقيدة أم تلك

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لهذا فإن قسما من هؤلاء لا تعجبهم التظاهرات الشبابية

الحالية فيهاجمونها بشكل خجول و مبطن تارة و سافر تارة أخرى ، لاعتقادهم أنه ينبغي على هؤلاء الشباب و أفراد عائلاتهم أن ” يصبروا ” حتى قيام دولة المهدي المنتظر أو دولة الخلافة الإسلامية !!:

ـــ أجل أن يصبروا حتى ذلك الحين وهم يتضورون جوعا حتى

يضطر بعضهم في النهاية ليقتاتوا على الزبالة والنفايات ، أن يصبروا وهم يشربون ماءا ملوثا بوحل أسود مكتظا بجراثيم و بكتاريا ، أن يصبروا وهم يحتضرون ألما فظيعا لعدم وجود أدوية متوفرة لهم سواء ضد السرطان أو ضد أمراض وعلل أخرى ، أن يصبروا وهم يمضون سنينا طويلا

عاطلين عن العمل و رازحين تحت نير العوز و الحرمان و الأمراض دون وجود أي قبس من الأمل ، سيما بعد التخرج ، أن يصبروا طويلا و طويلا دون وجود أي أمل يُذكر في تحسّن أوضاعهم المزرية غير سراب غيبي مختبيء بين سطور حكايات و سرديات مستهلكة من نوع قال فلان وقال علتان

ونبهان و غضبان و شبعان ببطن مليان من رجال دين و شيوخ و أعيان مسيطرين على عقول الفقراء و السذج : ومن حيث قال و قال و قال والخ من نوع الذي أكل عليه الدهر و شرب و الذي لا يغني ولا يسمن قطعا ..

بينما هم ، أي بعض من أصحاب هذه الفقاعات” العقائدية

” … يعيشون في دول اللجوء المرفهة أو تحت كنف أحزاب فاسدة ولصوص جشعين نهبوا مئات مليارات دولارات من المال العام : يعيشون حياة ناعمة ومنعمة ، مريحة و مرتاحة جدا ، بدون أي هم أو غم أو حتى دون وجود ذرة خوف من الغد القادم مع ضمانة مستقبل زاهر لأطفالهم وأحفادهم

أيضا : فإلى جانب الأمن و الأمان ثمة أطعمة لذيذة موجودة ومضمونة دوما بكثرة ، حتى بدون أي شغل أو عمل !! ، و ذلك بفضل شبكات السوسيال ، و كذلك خدمة الكهرباء على مدار اليوم و السنين بدون أي انقطاع أو تلكؤ و لو لبضع دقائق فلا ، طبعا ، إلى جانب وفرة الماء العذب

و الصالح للشرب والاستحمام في الوقت نفسه ! ، و كذلك العلاج الجيد والتعليم الممتاز في المدارس و الجامعات الراقية ـــ وفوق ذالك مجانا ـــ نعم كل ذلك متوفر لهم وبكثرة ووفرة ، وحتى … دون أن يتحركوا ساكنين ولو بقليل من جهد عضلي ، بل بتكسل طيب و لذيذ !! ، بانتظار

متأن لقيام دولة المهدي المنتظر أو دولة الخلافة الإسلامية ، طبعا دون أن تخطر على بالهم مذلة المعتاشين على الزبالة في العراق ومعاناة المرضى بلا دواء أو علاج جيد ولا عذابات نفسية للعاطلين عن العمل سوء خدمات الكهرباء أو الماء الصالح للشرب في عراق العقائد الشمولية

و الظلامية المطبقة!!..

فالبنسبة لهؤلاء أو أولئك المهووسين بالعقائد ــ ولو شكليا

و آليا ــ فأن البشر قد خُلقوا من أجل العقائد وليس بالعكس ، ويجب التضحية بهم من أجل ذلك ، مع العلم أنه لو لا البشر لما كانت لتوجد أية عقيدة من العقائد لا السماوية ” المقدسة ولا ” الأرضية المعدسة “. ..

وربما لهذا السبب أيضا لا تعجب هذه الفقاعات ” العقائدية

” الرثة تظاهرات الشباب الصاحي والناهض الواعي بكل عنفوان عقل و إدراك و اندفاعة باسلة و شجاعة ، وهم يضحون بحياتهم الغضة و اليانعة على أمل تغيير جذري و حقيقي نحو الأفضل و الأحسن بعدما فقدوا الأمل في أي تغيير ” مقدس ” من قبل مقدسي العصر الحاليين من لصوص ونصابين

ومحتالين لم يشهد لهم تاريخ البشرية مثيلا في فنون السرقة واللصوصية والدجل والنفاق الديني و المذهبي أبدا ! ..

أما إذا سألنا أحدهم ما ذنب هذه العقائد ” المقدسة ” من

ما جرى و يجري في العراق فسوف نجيبهم : و أنت ما هي مشكلتك إذن مع عقيدة البعث أو الوهابية أو الشيوعية الستالينية أو النازية الهتلرية ؟! ، فكل هذه العقائد تحتوي هي الأخرى أيضا إلى دعوات إنسانية و خيرة !! ..

و يبقى أن نقول : انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة انتحار

شباب عراقيين و عراقيات على نطاق واسع و مقلق ، سيما من سن فتيات و فتيان جلهم من خريجين وغير خريجين من عاطلين عن العمل ، بعدما أنهكتهم كثرة وطول الانتظار الممل و القاتل ، بدون أي جدوى أو وجود قبس من الأمل للانفراج والخروج من المأزق الرهيب بسبب هيمنة أحزاب

العقائد الشمولية و الساسة الفاسدين هيمنة طويلة ، فاقدموا على الانتحار بين فترة و أخرى و بأعداد متزايدة ، إلى أن اكتشف بعضهم الآخر بأنه بدلا من الانتحار فإنه سينزل إلى الشارع مطالبا بحقه ليعيش عيشة تليق بكرامة الإنسان المعاصر و ليس بمصير العبيد الغابر فأما

يحقق أهدافه أو يموت بإباء و شرف شهيدا سيخلده التاريخ ، بدلا من الانتحار السلبي هزيمة و هروبا إلى غياب الموت وبلا أي معنى .

و هذا بالضبط ما هو عصي على فهم و إدراك هذه ” الفقاعات

العقائدية ” الرثة التي تتفقّع بهذيانات سخيفة ومملة لحد اللعنة ، سيما عندما تحاول أن تتذاكى أو تتشاطر ولكن بشكل مثير لشفقة و ازدراء ..

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الدول أو الشعوب التي ” حرمها ” الله من قدوم دولة المهدي

المنتظر لن ترضى حتى بكلابها أن تسكن قنا من تنك كهذا ــ أدناه :