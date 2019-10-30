لاتفاوض ولاحوار مع القتلة واللصوص

محسن السراج

1_ مقتدى الصدر يحاول إيجاد حلول توافقية والشعب غاضب بسبب سفك دم الشباب

2_ مشاركة النساء في الحراك الشعبي يعني أن الوضع أصبح ثقيلاً جدا ً وكذلك مشاركة الطلبة والنقابات

3_ الآن التدخل الايراني في العراق أصبح مرفوضا ً والشعب العراقي يحاول الخروج من الخنادق الطائفية

4_ ظهر لنا وفيق السامرائي اليوم وهو يدس السم في العسل ويحاول تخويف العراقيين ويهددهم بطريقة ملتوية بالحرس الايراني وتدخله في العراق وهنا وفيق السامرائي ومن هم على شاكلته توضح لنا العقلية الفاشية والفاشي ليس لديه إبداع بل هو مثل روبوت يتبع المستبد صدام من قبل ثم الآن يمجد سيده الجديد قاسم سليماني وربما بكرى يمجد الشعب العراقي وحراكه الشعبي ,لايوجد مبدأ سوى الوقوف مع القوي والغاية لديه تبرر الوسيلة

5_المرأة كالرجل ولا أحد يكون شرفا ً لأحد وكل إنسان مسؤول عن نفسه والانسان الحر لايختلق ذرائع لمنع المرأة من المشاركة وتقرير مصيرها ومستقبلها وهي كي تكون انسانه وحرة يتوجب أن تشارك في المظاهرات والمرأة هي نصف المجتمع

6_الشعبان اللبناني والعراقي يمران بمرحلة نضج ونأمل أن يتوقف سفك دم الشباب كما جرى في كربلاء ليلة البارحة, ثمة وحشية عمياء من قبل السلطة والميليشيات الإرهابية وهي من جاء بها ومكن لها ولاية الفقية الايراني ورامز فيلد الأميركي

7_ الحراك الشعبي في العراق ولبنان قد تجاوز مقتدى الصدر وحسن نصر الله ( لابد من الخروج من الهويات المغلقة ونبذ الطائفية والعرقية والمناطقية وأمراء الطوائف )

8_ لايجوز تدوير القمامة السياسية منذ 2003 حتى 2019 ولابد من تكليف الشعب

لقضاة في محاكم علنية , لا هادي العامري ولا مقتدى الصدر يحققان مصالح الشعب العراقي ولاينقذ البلد سوى الشعب بنفسه

9_ تخدير الشعب العراقي من قبل الطبقة الطائفية وهي غارقة في الفساد , لاتصدقوهم فقد خدعونا أكثر من مرة

10_ الحراك الشعبي في لبنان والعراق يريد دولة مدنية علمانية وفصل الدين عن الدولة

11_ القوانة المشروخة بالعمالة والمؤامرة الخارجية ووضع أفراد في الميادين وفي الإعلام لحرف مسار الحراك الشعبي

12_ بثت السلطة خطاب المرجعية الدينية بمكبرات الصوت لتخدير الحراك الشعبي في ساحة التحرير ومن قبل كان بريمر ينسق ويتواصل مع السيستاني الذي شجع انتخابهم والمرجع البشيرالباكستاني كان يدعو علناً لابن الحوزة عمار الحكيم ويدعو الى فقه جعفري في المدارس لتكريس الطائفية

13_ كل قطرة دم سالت بقناصاتكم ستكون وبالا ً عليكم ولن تخدعوا شعبنا مرة أخرى وأنتم ضربتم مثلا ً لأبشع سلطة قمعية

14_ المطعم التركي = زقورة الحرية

15 _ سينتصرالحراك الشعبي على اللامساواة الوحشية

16_ فيما تزداد السلطة في إيران ثيولوجية دينية متعصبة فاشية وعسكرة , يزداد الشعب الايراني ومعظمه من الشباب والشابات علمانية ومن ستقود الحراك الشعبي في إيران هي المرأة الايرانية