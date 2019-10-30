لنجرب السيد مقتدى الصدر رئيسا للحكومة، رد وحدة على رسالة عبدالمهدي للصدر كان سلبيا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

على السيد عادل عبدالمهدي تسليم رئاسة الحكومة للسيد مقتدى الصدر وليجرب الصدريين حظهم بقيادة البلد، لربما يعم الهدوء والسلام ويعيش العراقيين بشكل عام وشيعة العراق بشكل خاص عيشة رفاهية، رغم انا شخصيا اختلف مع الصدريين لكنهم بلا شك اشجع من ساسة الشيعة من الاحزاب الاخرى، سيد حاكم الزاملي حاولت القوى الارهابية اغتياله عندما كان مسؤول في وزارة الصحة وبالاخير ابو صابرين طارق الهاشمي قدم عليه شكوى كيدية عند الامريكان واعتقلوه فترة طويلة من الزمن، شيخ حسن الزركاني كان متحدثا بارعا رغم انني انا هجمت بيته وتسببت في ابعاده من التيار الصدري بسبب ارتكابه خطأ عندما خدعوه تيار المقاومة وحضر مؤتمر لمقاومة الداخل حضره الرذيل البعثي القذر حسن هاشم الدليمي والذي شغل محافظ الكوت من عام ١٩٧٩ ولغاية عام ١٩٨٤ وشغل منصب مسؤول البعث فرع الجنوب بتلك الفترة وايادية متلوثة بعشرات الاف الضحايا من اهلنا بالجنوب بحجة الانتماء لحزب الدعوة وايضا تورط بتهجير الكورد الفيليين بل وهجر عوائل عربية واعدام ابنائهم لاسباب مذهبية بحجة انهم فرس، وانا كتبت رسالة لسيد مقتدى الصدر ووصلته وقام بعزله، ويفترض اعادته للتيار الصدري مرة ثانية، اقولها وبصراحة حتى الفصائل والاحزاب التي انشقت من التيار الصدري اكثر شجاعة وقوة من بقية الاحزاب الشيعية الفاشلة والتي جلبت لنا الخزي والعار، حكومات شكلها شيعي قتل تحت حكمهم ٢ مليون شيعي وسبيت وبيعت نساء شيعيات من التركمان والشبك والعرب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، بل في بغداد وفي اللطيفية بقرت نساءحوامل وقناة العراقية عرضت عدة افلام حول هذه الجريمة، اغتصب وقتلت عروس الدجيل بظل حكومة اسمها شيعية، ظافر العاني يذهب للدوحة يشتم الشيعة ويحرض عليهم وتحميه الحكومة الشيعية وتعطيه راتب عشرة ملايين وتوفر له القوات الامنية الشيعية حماية له بالخضراء، كل المظاهرات التي وقعت بالعراق بمناطق الشيعة بالوسط والجنوب وخلال ١٦ سنة الماضية للصدريين، جربنا حكم حزب الدعوة ١٤ سنة وجربنا عادل عبدالمهدي والذي كان من قيادات المجلس وصديق الى بيت الحكيم اكثر من عام فلنجرب حكومة بقيادة التيار الصدري ولابأس ان يكون رئيس الحكومة نفسه السيد مقتدى الصدر وهو حفيد لجد ترأس الحكومة العراقية وهو السيد اية الله محمد الصدر رض والد السيد الشهيد الصدر الثاني رض، لنجرب الصدريين ونتمنى ان تكون دولة العدالة والتي يعيش بظلها شيعة العراق حياة الرفاهية والسعادة اسوة بحياة الدول الديمقراطية المستقرة بالعالم الغربي وخاصة الاخوة اتباع النظرية الديلاتيكية من اتباع ومحبي كارل ماركس ولينيين من المؤيدين الاقوياء في التعجيل في اسقاط حكومة الشرير عادل عبدالمهدي والذي اصبح شيطان بنظر الكثير من الناس رغم ان الرجل استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية عندما كان نواب الرئيس بوقتها النجيفي وعبدالمهدي وحل محله نائبان لرئيس الجمهورية بوقتها من الشيعة واصبحوا نواب الطالباني ثلاثة ههههههه خضير الخزاعي كان يصرخ بوقتها ويصيح اذا ماتعطون منصب نائب لرئيس الجمهورية للمكون التركماني راح تحدث مجازر وبعد ايام نصبوه نائب ثالث للسيد رئيس الجمهورية حتى انني اعتقدت ان خضير الخزاعي تركماني وليس عربي لانه احتل هذا المنصب بعد مطالبته بتولي هذا المنصب من قبل التركمان، في الختام املنا بالسيد الدكتور عادل عبدالمهدي ان يبادر بمبادرة تحسب له ويعلنها للعلن في تسليم رئاسة الحكومة للسيد الصدر بعد فشل كل ساسة احزابنا في حكم البلد واصبحوا اضحوكة وسخرية لكل شعوب العالم، في عام ٢٠١٤ كنت جالس في مجلس لاخواننا العرب يضمون خليط من الاخوان والتحرير تكلمنا عن رخص الدم العربي ضحك احد الحاضرين وقال ارخص الدم بالعالم العربي هو الدم الشيعي بحيث اصبح لاقيمة له حتى من قبل الزعامات الشيعية العراقية، اليوم السيد عادل عبدالمهدي وجه رسالة للسيد الصدر وعرض عليه ان يتفق مع العامري على شخصية وانه حاضر ليقدم استقالته، هذه الخطوة بلا شك صحيحة نحو الاتجاه الصحيح، الجهات البعثية الطائفية تراقب الاحداث عن كثب لذلك بعد اقل من ساعة جاء الرد من ساسة المكون البعثي السني من خلال الرفيقة وحدة الجميلي العضوه السابقة والمستشارة السابقة لسليم الجبوري والعضوة الحالية في البرلمان العراقي، الرفيقة وحدة الجميلي انزعجت من رساله عبدالمهدي للصدر، تابعت المؤتمر الصحفي للرفيقة وحدة الجميلي في اسم المحافظات المحررة، والتي حررها ابطال الحشد والقوات الامنية العراقية والتي يشكل غالبيتها ابناء الوسط والجنوب، في وقت كانت الرفيقة وحدة مستشاره عند رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والذي صرف لها مبلغ بالملايين لشراء مساحيق تجميل لوجهها، وايضا احد نواب الشيعة ايضا عرضوا له طلب قدمه لسليم الجبوري طلب لتجميل وجهه الكالح ونائب اخر لجراحة بواسير ذهبية، رفيقة وحدة عبرت عن انزعاجها الشديد بسبب رسالة السيد عادل عبدالمهدي للسيد مقتدى الصدر والذي طلب منه هو والعامري ترشيح شخص ليشغل منصب رئيس الحكومة وانه خلال ساعات مستعد ان يقدم استقالته، الرفيقة وحدة تحدثت نيابة عن المحافظات المحررة هههههه نيابة عن المكون السني انها لم تسمح لحكومة يشكلها الصدر والعامري وانه لابد للمكونات الاخرى ان تشارك هههههه يعني لازم استمرار المحاصصة، يشاركون بالمحاصصة ويدعمون الارهاب ويستغلون مواقعهم الحكومية والبرلمانية لزيارة امريكا ودول الخليج للتحريض على النفوذ الايراني في العراق هههههههه ……الخ من المهازل، كلمة وحدة الجميلي والتي نقلتها قناة الفرات اعطت الحقيقة المرة التي يعيشها العراق بظل حكومات الشيعة المحاصصاتية مع شركاء منحطين وسفلة تسببوا بحرق العراق وتدميره وحرمان الشعب من التمتع بخيراته وتوفر الخدمات، رب ضارة نافعة، متى ينتبه ساسة احزاب الشيعة لاخطائهم الكارثية، انا كنت ولاازال اكرر على الكتل الشيعية القوية الصدر والعامري توحيد صفوفهم ونسيان خلافاتهم وليتوكلوا على الله ويشكلوا حكومة رغم انف شركائنا بالوطن ولابأس تنصيب رئيس حكومة قوي مسنود بالجماهير ونطبق نظرية مؤسس الحزب الشيوعي جوزف لينين القائل لكل حركة شعبية وجود نظرية ثورية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.