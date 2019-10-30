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ليفربول يهزم توتنهام بهدفين مقابل هدف وصلاح يصل إلى 50 هدفا

صلاح أحرز هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والهدف الخمسين في مسيرته مع الريدز

حقق فريق ليفربول انتصارا هاما على توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعبه أنفيلد، لينهي الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ) على قمة الجدول برصيد 28 نقطة.

ونجح الريدز في تحويل تأخره بهدف منذ الدقيقة الأولى من زمن المباراة، إلى فوز ثمين بهدفين في الشوط الثاني، كما نجح النجم المصري محمد صلاح في رفع رصيده إلى 50 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول.

أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد بعد 48 ثانية فقط، من كرة قوية سددها النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لتصطدم بمدافع ليفربول ديان لوفرين، ثم القائم وترتد أمام المرمى ليسكنها كين برأسه في الشباك، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.

وكثف ليفربول من ضغطه القوي على توتنهام، الذي تألق حارسه الأرجنتيني باولو غازانيغا، وأنقذ 12 تسديدة وضربة رأس في الشوط الأول فقط وحافظ على شباكه نظيفة.

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