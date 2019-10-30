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مجلس النواب العراقي ..فورا ,فورا, فورا

د. عبد الكريم السوداني

· بالامس هتف البرلمانيون وبصوت عالي فورا , فورا , فورا لحضور السيد عادل عبد المهدي لقبة البرلمان.

ونحن اليوم نهتف معهم:

· فورا , فورا, فورا لاصدار امر فصل جميع النواب االلذين تخلفوا عن حضور الجلسات الاخيرة .

· فورا, فورا, فورا لالغاء جميع القرارات الصادرة بتثبيت او تعيين الدرجات الخاصة من درجة مدير عام فما فوق .

· فورا , فورا, فورا للوقوف بوجه كل من يريد العودة لممارسة الخطأ المتعمد ومخالفة الدستور في مسالة اختيار رئيس مجلس الوزراء .

· فورا , فورا, فورا لتشكيل مجاميع من البرلمانيين لزيارة عوائل شهداء التظاهرات .

· فورا , فورا, فورا لايقاف البرلمان عن اصدار القرارت السريعة .

· فورا , فورا, فورا للعمل على تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة .

· فورا , فورا, فورا للشروع بكتابة واقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية .

· فورا , فورا, فورا لمفاتحة القضاء العراقي حول اعادة النظر في كيفية تحديد الكتلة الاكبر التي تاخذ على مسؤوليتها تشكيل الحكومه .

· فورا , فورا, فورا لمراجعة قانون الاحزاب فليس من المعقول ان يصل العدد الى اكثر من مئتي حزب وتعداد نفوسنا لايزيد عن ثمانية وثلاثين مليون نسمه .

· فورا , فورا, فورا للعمل على تقليص عدد اعضاء مجلس النواب القادم وبما لا يزيد على مئتي نائب مع الغاء الكوته للنساء

· فورا , فورا, فورا لوضع سلم موحد لرواتب جميع الموظفين مع تحديد المخصصات التي يستحقها كل موظف حسب شهادته وليس حسب الوزراة التي يعمل فيها لكي لا تتميز وزراة عن اخرى .

· فورا , فورا, فورا لاصدار التعديل على قانون التقاعد الذي تحدث عنه كثيرا السيد النائب وجيه عباس.

· فورا , فورا, فورا للاستعداد للتغيير القادم الذي وضع اسسه المتظاهرون والذي سيشمل جميع مفاصل العملية السياسية .

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