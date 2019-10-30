مجمع الأيادي السكني الإستثماري ..

. يعتبر أحد أبرز المشاريع السكنية المنفذة في بغداد والذي تم إفتتاحه مؤخراً وتوزيع كافة وحداته الى المستفيدين .

المشروع يتألف من :

_ ٣٧ بناية بواقع ٩ طوابق لكل منها موفرةً ١٣٦٩ وحدة سكنية بمساحات مختلفة .

_ مدارس أساسية .

_مركز تجاري .

_ مركز صحي .

_ مسبح .

_ رياض أطفال .

_نادي ترفيهي .

_نادي صحي .

_ مواقف للسيارات .

_ مساحات خضراء .

_ فلل في أعلى كل بناية من بنايات المجمع ذات مواصفات إنشائية متميزة .

المشروع ورغم حداثة إنشاءه إلا أنه يشار اليه بالبنان حيث وضع بصمته الواضحة في القطاع السكني وأصبح أنموذجاً مميزأً للسكن العصري اللائق بالعائلة العراقية والملبي لمستوى طموحها برفاهية العيش ليحقق أحد أهم الأهداف التي تسعى الهيئة الى تحقيقها من خلال مشاريعها المتنوعة ووفقاً لقانون الإستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل .

يقع المشروع .. في حي القضاة .. مجاور معمل بسكولاته

وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل لبغدادنا …