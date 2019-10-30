محمد صلاح وساديو ماني: هل أسهم فيرمينو في رأب الصدع بينهما؟

انتهى الأسبوع الخامس في الدوري الإنجليزي بشكل مثالي لليفربول الذي واصل احتلال القمة بالحصول على العلامة الكاملة وهي 15 نقطة من خمس مباريات بعد فوزه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعمق هذا التفوق انتكاسة منافسه الشرس حامل اللقب مانشستر سيتي إثر هزيمته من الوافد الجديد على الدوري الممتاز نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت فترة الراحة التي استمرت نحو 10 أيام بين الأسبوعين الرابع والخامس في الدوري الإنجليزي قد هيمنت عليها المشكلة التي طفت بين نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في مباراة الأسبوع الرابع ضد برونلي والتي فاز فيها فريقهما بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

فلدى استبدال ماني قرب نهاية المباراة خرج غاضبا ومعبرا بشكل علني غير معتاد منه عن استيائه لعدم تمرير النجم المصري الكرة له، في ما كان بوضع يمكنه من إحراز الهدف الرابع للفريق بسهولة.

وقد أجج هذا الموقف الحديث مجددا عن “أنانية” وتنافس صلاح وماني، اللذان احتلا معا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم الأرسنال أوباميانغ في الموسم الماضي، وإحجامهما عن التمرير لبعضهما، ومدى انعكاس ذلك على فريق ليفربول ككل.