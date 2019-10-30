مسرور بارزاني: داعش لم ينتهِ بمقتل البغدادي وللانسحاب الأمريكي تداعيات خطيرة على المنطقة

وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بـ «النصر الكبير» في جهود محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن تهديدات التنظيم ستستمر خصوصاً بعد الفراغ الذي خلفه انسحاب الأمريكيين من شمال شرق سوريا.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي ليلة السبت في عملية قادتها قوات خاصة أمريكية في إحدى مناطق إدلب شمال سوريا، ولعب الكورد دوراً استخبارياً في تعقب زعيم التنظيم الذي ظل متوارياً عن الأنظار لسنوات.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في مقابلة مع محطة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية الأمريكية، أجراها الصحفي البريطاني المعروف يان بانيل، إن قتل البغدادي يعد «نصراً كبيراً في الحرب ضد الإرهاب»، مبيناً أن «البغدادي كان هدفاً لجميع أعضاء التحالف الدولي».

غير أن بارزاني عبّر عن اعتقاده بأن غياب البغدادي لن يضع حداً لنهاية تنظيم داعش، ضارباً أمثلة سابقة عن تنظيمات أخرى.

وقال إن «التنظيم قد يواجه هزة لمدة معينة»، لافتاً إلى أن «عدداً آخر من قادة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى قد انتهوا، بيد أنهم أعادوا تنظيم صفوفهم بعد فترة وجيزة»، مضيفاً «لا أعتقد أن داعش انتهى بمقتل البغدادي».

ومضى رئيس حكومة إقليم كوردستان يقول: «نحن سعداء بأن العملية تكللت بالنجاح»، مشبّهاً ملاحقة البغدادي بالأُحجية التي انخرطت في حلها مؤسسات استخبارية عديدة وخلصت في نهاية المطاف، إلى التخلص من زعيم داعش.

وقال: «كانت كاللغز الذي شاركت معظم المؤسسات الاستخبارية، في تفكيك جزء منه بطريقة ما، وفي النهاية تم جمع كل شيء، ومن ثم الحسم».

وعندما سُئل عما إذا كان مقتل البغدادي يمثل نهاية ميدانية لداعش، قال مسرور بارزاني: «قد يتأثر التنظيم لفترة ما، لكن لا أعتقد أن تهديد داعش قد انتهى، بل على العكس رأينا أن معدل نشاطاته قد ارتفع إلى 300 بالمئة منذ الربيع».

وكان بارزاني يشير إلى الهجمات التي نفذها مسلحو داعش في العديد من المناطق العراقية بما في ذلك المتنازع عليها فضلاً عن مناطق داخل الأراضي السورية وفي دول عديدة من المنطقة وعبر الأجنحة التي تدين بالولاء للبغدادي.

وجدد بارزاني تأكيده على أن الانسحاب الأمريكي له تداعيات خطيرة على المنطقة.

وحين سُئل فيما لو كانت الحرب ضد داعش قد تتأثر بانسحاب الأمريكيين من سوريا، قال بارزاني، إن «داعش يستغل أي فراغ أمني».

وأوضح، مشيراً إلى قرار ترامب بالانسحاب من شمال شرق سوريا، أن «التطورات الأخيرة ستمنح داعش فرصة للظهور مجدداً».

وكان بارزاني قال مراراً إن عوامل ظهور تنظيم داعش والإرهاب على نحو عام، لا تزال قائمة مشدداً على ضرورة تداركها سريعاً.