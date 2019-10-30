(((مقتدى الصدر يكفي عمالة وانبطاح لإيران عليك احترام دماء ١٠٠٠شهيد سقطوا على أيدي اتباع ايران)))..

..بِسْم الله وبه نستعين……هل هناك استخفاف واحتقار لدم الشهداء الذين سقطوا في تظاهرات الشعب العراقي في الجنوب والوسط وبغداد والذي وصل عددهم الى الف شهيد وأكثر من عشرة الف جريح من قبل مقتدى الصدر لبناني الأصل فمقتدى الصدر جاء من طهران مباشرة من المطار الى ساحة التظاهرات في النجف باستعراض هزيل هو أرسل مرتزقته الى ساحة التظاهرات قبل مجيءه متحديا جراح العراقيين من جراء جراءم ايران بحق الشعب العراقي وانت بحركتك هذه تقول للعراقيين على عنادكم ايران ستبقى وانتم ما الا خدم لدى سيدكم علي خامناءي .والا بماذا تفسر يا مقتدى الشباب تصرخ ايران بره بره وبغداد تبقى حرة ،هل تفهم مامعنى هذا الهتاف يعني نحن لسنا عبيد من امثالكم نقبل بالوصاية من ايران على العراقيين ،يامقتدى الم تسمع بصلافة الساسة الإيرانيين نحن نتحكم بأربع عواصم عربية .يا مقتدى الصدر هل نسيت نفسك وانت جالس على يمينك علي خامناءي وعلى يسارك قاسم سليماني هل تتصور ان شعاراتك العروبية وزياراتك للكويت والسعودية والإمارات ومناداتك بتدخل أمم المتحدة في الشأن العراقي سيزيل عنك ثوب العمالة لإيران؟؟؟؟انت يا مقتدى الصدر ومن بعدك عمامك من ال الصدر وحسن نصرالله في لبنان عملاء رقم واحد للنظام الإيراني ولن تنطلي الاعيبكم على العراقيين ،انت اول من بدءت بالحرب الطاءفية عندما فجرت ايران مرقد العسكريين فأنت قدمت العراق على طبق من الماز لإيران وأكملها المالكي عندما سحب الجيش من المدن السنية واحتلت من قبل داعش .ثروتك تقدر بالمليارات قسم في لبنان وقسم في ايران وانت تدعي بمحاربة بالفساد اذا واحد من اتباعك ثروته تقدر بثلاث مليار دولار وهو قبل دخول الأمريكان للعراق كان عامل يبيع الموبايلات في لندن طبعا تعرفه بهاء الأعرجي أنطيك مثل اخر على فساد اتباعك حاكم الزاملي الضابط في الجيش العراقي السابق وهو من المخلصين للسيد القايد هههههههه تعرف اثاث بيته بالجادرية كلف ثمنماءة الف دولار!!!!!!!قبل سقوط النظام كان يسكن مدينة الثورة؟لهذا نزل الشباب العراقي يا شيعة الحسين بلد او دولة مثل العراق ميزانيته الان (٨٠) مليار دولار سنويا والعراقي جوعان عطشان بلا وظيفة و لا كرامة ولا وطن الشعب يبحث عن وطن يا ساسة الشيعة لقد بعتم الوطن وشباب الوطن برخص التراب.نصيحة اخرى اتركوا الضحك والاستخفاف بعقول الناس انه هذه التظاهرة صهيو أمريكية لان الناس الذين خرجوا هم ممن مارستم معهم الديماغوجية الدينية الطاءفية الحقيرة اي خدرتوا شعبكم بتفاهات وتراهات وخزعبلات ماقبل الف اربعماءة عام ورجعتوا العراق الف سنة الى الوراء،،اخيرا يامقتدى الصدر اخذوا كل الخيرات لكم ولأسيادكم لكن اتركوا الوطن للعراقيين ….حامد اسماعيل