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نموذج للنزاهة.. سائق يعثر على 10 الاف دولار ويعيده لصاحبه بعد بحث طويل في اربيل

كشف المتحدث باسم شرطة مرور اربيل باقليم كوردستان فاضل حاجي، الثلاثاء، ان احد سائقي سيارات الاجرة (التاكسي) في اربيل عثر على مبلغ كبير من العملة الاجنبية وبعد جهد مضن استطاع العثور على صاحبه واعاده اليه.

وقال حاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، ان السائق يدعى خليل ملا مصطفى وعثر قبل ايام على مبلغ مقداره 10 الاف دولار امريكي داخل سيارته في ساحة سيتاقان، مضيفا انه ومن اجل العثور على صاحب المبلغ يبذل جهدا مضنيا حتى يعثر عليه بعد ايام.

واشاد حاجي بالنزاهة والخلق الرفيع لهذا السائق وابدى شكر مديرية المرور لهذا الشخص، متمنيا من الجميع الاقتداء به.

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