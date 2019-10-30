وزير الدفاع يرسل قائد فرقة مشاة لتقديم اعتذار للطالبة المعنفة ببغداد

اوفد وزير الدفاع نجاح الشمري، قادة عسكريين ومسؤولين لتقديم اعتذار لطالبة تعرضت للضرب على يد عسكري في بغداد امس الاثنين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فان بتوجيه من الوزير نجاح الشمري قام وفد من الوزارة ترأسه قائد فرقة المشاة الحاديه عشرة العميد الركن عقيل السعدي ومدير مديريه الاعلام والتوجيه المعنوي العميد قوات خاصه يحيى رسول، مساء يوم الاثنين الموافق بالتوجه الى منطقه البنوك للاطمئنان على الطالبة التي تعرضت للضرب من قبل احد منتسبي فرقه المشاة الحادية عشرة وتقديم اعتذار لها.

واكدت الوزارة أن تصرف المنتسب اعلاه هو تصرف فردي وان الوزارة قد شددت على التعامل السلمي وحماية المتظاهرين.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع، عنصر امن يتعرض بالضرب العنيف لعدد من الطالبات لإجبارهن على فض اعتصام للتضامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تجددت الأسبوع الماضي.