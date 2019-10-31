أمير سعودي: هادي العامري مارس القتل ضد السنة والشيعة وينفذ أجندات إيران

اتهم أمير سعودي، الاربعاء، زعيم ائتلاف الفتح، هادي العامري، بتنفيذ أجندات إيران، وليس العراق.

وقال سطام بن خالد آل سعود في تغريدة له بموقع تويتر ان “هادي العامري أحد أذرع إيران في العراق، مارس القتل الطائفي ضد أهل السنة والشيعة، يمتلك مليشيات تعمل على تنفيذ أجندات إيران لا ولاء له للعراق ولا لأهله”.

واضاف ان “أمثاله هم سبب دمار وخراب العراق، والاخطر منه الذي تحالف معه الان”، حسب قوله.

وأبدى زعيم ائتلاف فتح هادي العامري، موقفه بعد ساعات من طلب الصدر بالتعاون لازاحة عادل عبدالمهدي والتهيؤ لاجراء انتخابات مبكرة.

وقال العامري في رده على الصدر، “سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.

ورفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الدعوة التي وجهها له رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بالاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبد المهدي الهش للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة، “إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة”.

ووجه عادل عبد المهدي رسالة إلى مقتدى الصدر، الثلاثاء، قال فيها إن اقتراح الأخير بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة، “قد يكون مخرجا للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، لكن ذلك يتطلب موافقة 165 عضوا في البرلمان على حل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً”.

وفي اجابته على ذلك، دعا الصدر، زعيم ائتلاف “فتح” هادي العامري إلى التعاون معه، لأجل سحب الثقة من رئيس حكومة البلاد، عادل عبد المهدي.

وأضاف الصدر في بيان “جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك.. أما إذا رفضت فإنني أدعو الأخ هادي العامري (رئيس تحالف الفتح) للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا”.