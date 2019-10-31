إذا علمنا ماذا قال الخامنئي عن الانتفاضة العراقية فعرفنا من هم قتلة المتظاهرين

بقلم مهدي قاسم

من البديهي أن لا نتوقع إن ثمة فرحة كبيرة و بهجة عظيمة

ومسرة زاخرة ستغمر قلب المرشد الإيراني الخامنئي بمناسبة انطلاق الانتفاضة الشعبية العراقية الجبارة ، التي أخذت تزعزع كراسي الحكام والساسة الفاسدين والعملاء الخونة في المنطقة الخضراء و خارجها أيضا ، إذ لماذا يجب عليه أن يفرح وهو رجل أجنبي ليست له أية علاقة

أو أواصر وطنية تربطه بالعراق ، و ضمن هذا السياق ، و كتحصيل حاصل ، فليس من حقه أيضا أن يتدخل في الشأن العراقي ، حتى لو كان الأمر يتعلق بالانتفاضة الشعبية العارمة و الجارية حتى الآن في العراق ، من حيث بوصفه كرجل إيراني و أجنبي ليس له أي دخل لا من قريب ولا من

بعيد في أمر الانتفاضات أو غيرها مما يحدث في العراق ..

ولكن على الرغم من كل ذلك ، يرى الخامنئي أن له كل الحق

أن يتدخل واصفا الانتفاضتين الشعبيتين الواسعتين في كل من لبنان و العراق ضد الفساد والفقر و الحرمان وسوء الخدمات ونهب المال العام ب” الشغب ” وفوق ذلك أنه شغب ــ حسب تصوره المريض ــ من صنع أمريكا و إسرائيل !! ..

وهنا واضح تماما دافع الإساءة الفظة من قبل الخامنئي

، ليس فقط ضد المتظاهرين بشكل عام إنما ضد شهداء الانتفاضة البالغين بالعشرات ، فضلا عن آلاف الجرحى ، مع العلم لو أخذنا بنظر الاعتبار أعداد المشاركين بالتظاهرات من معظم محافظات الجنوب و بغداد و كذلك من باقي المحافظات الذين التحقوا بمتظاهري بغداد ، و من حيث انتمائهم

لجميع شرائح وفئات المجتمع العراقي ومكوّناته المختلفة والمهنية المتعددة من أطباء و محامين ومعلمين وأساتذة جامعات وفضلا عن كسبة و جيش من عاطلين عن العمل و غيرهم أيضا ، ليكونوا قد تجاوزوا الملايين عددا ، نقول لو أخذنا كل هذه الأمور والمعطيات بنظر الاعتبار فسرعان

ما ندرك بأن الخامنئي كم قد أساءة إساءة بالغة ــ طبعا بشكل مقصود ـــ إلى ملايين من العراقيين و جرح مشاعر ملايين آخرين من العراقيين الذين يتعاطفون مع المتظاهرين و يؤيدون مطالبهم تأييدا كاملا.

إلا أن بيت القصيد من كل هذه السطور ــ أعلاه ــ ليس هذا

وإنما الأفظع ما هو كامن خلف هذا الإيحاء أو التوصيف الخامنئي لعملية التظاهرة ب”الشغب ” والمتظاهرين ب” المشاغبين ” الذين يحركهم كل من أمريكا و إسرائيل؟!!، أي أنهم ليس فقط مشاغبين و إنما عملاء لكل من أمريكا و إسرائيل !!، و كأني به يهمس في أذن أزلامه و ذيوله

العراقية من زعماء أحزاب موالية و ميليشيات تابعة من مرتزقة وعملاء :

ـــ أجهزوا عليهم ، عن بكرة أبيهم ، هؤلاء المشاغبين العملاء

والخونة لأمريكا و إسرائيل !!….

و الآن … هل عرفت عزيزنا القارئ مَن الذي يطلق الذخيرة

الحية على المتظاهرين العراقيين ويقتلهم بدم بارد وبسادية منتشية ؟!..