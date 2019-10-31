إيران تدعو إلى الهدوء في لبنان والعراق وتبدي معارضتها “للتدخل الأجنبي”

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده تدعو إلى الهدوء في لبنان والعراق وتعارض التدخل الأجنبي.

وقال المتحدث ان “أمريكا والسعودية وإسرائيل يستغلون الأوضاع في العراق ولبنان وهذا ليس لصالح شعبي البلدين”.

وكانت الخارجية الإيرانية دعت، أمس الثلاثاء، إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة في لبنان، مشيرة إلى أهمية الوحدة بين جميع الطوائف والأطراف لحفظ استقرار وأمن البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان “نأمل ان يتخطى الشعب والحكومة اللبنانية هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي يمر بها لبنان”.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس الثلاثاء، باستقالته نتيجة الحراك الشعبي المستمر.

كما يشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.