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اجحاف الطلبة من وزارة التعليم العالي برفع المعدلات

بقلم : مجاهد منعثر منشد

في ظل وضع أمني مضطرب غير مستقر طلت علينا وزارة التعليم العالي بقرار رفع المعدلات بالنسبة لطلبة الجامعات والكليات الاهلية للطلبة اقل من 60 ‎%‎ وهم اعداد كبيرة جدا , وتفرض عليهم قيود الانسيابية في الكليات والمعاهد الحكومية لدراستهم في محافظات اخرى بعيد عن محل سكنهم .

إنّ السؤال السؤال الذي يفرض نفسه !

لماذا لم تكتفِ الوزارة المذكورة بمعدلات العام السابق في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ؟

وإننا نتسأل هل من المعقول بأن وزارة تمثل أعلى جهة علمية في العراق لا يتوفر فيها قسم تخطيط و دراسات يدرس الازمات والاوضاع المؤثرة على ابنائنا الطلبة ثم يوصي بقرار لصالح الطلبة ورفع الحواجز و العراقيل عن استمرارهم في المسيرة العلمية؟

فلو وضع في الحسبان دوافع اسباب المظاهرات ؟وسبب هجرة الطالب للدراسة خارج بلاده ؟

لصدرت القرارات المدروسة لرفع المعاناة عن الطلبة وذويهم .

إنّ طلبة الكليات الاهلية وذويهم جزء وشريحة متفضلة على الحكومة والوزارة المذكورة , إذ أن دراستهم على نفقتهم الخاصة ليتخرجوا اكاديميون يخدمون بلادهم ولا يستغلهم الحاقد على العراق ليكونوا سببا في تدهور الوضع وزيادة الفوضى .

ولذلك هناك مناشدة من الطلاب وذويهم إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم بالعودة إلى معدلات العام السابق و دخولهم في الجامعات الاهلية على نفقتهم .

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