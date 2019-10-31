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اسماء اعضاء لجنة التعديلات الدستورية

قرر مجلس النواب العراقي مؤخرا تشكيل لجنة متخصصة في اجراء تعديلات على الدستور العراقي الدائم.

وابلغ مصدر برلماني بأن اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية تتألف من 18 برلمانيا وهم كالاتي: محمد الغبان، فالح الساري، نعيم العبودي، فيان صبري، رشيد العزاوي، محمد الكربولي، عمار طعمة، أرشد الصالحي، صباح الساعدي، فلاح زيدان، محمد تميم، جوان إحسان، يوسف الكلابي، صائب خدر، ونبيل الطرفي، وعدنان الزرفي، ويونادم كنا، ومحمد شياع السوداني.

واضاف المصدر ان اللجنة ممثلة بالمكونات الرئيسة الثلاثة اضافة الى الاقليات كافة بالعراق.

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