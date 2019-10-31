اقليم كوردستان يرفض أي مسعى لتقليص سلطاته وحقوقه الدستورية ويدعم اصلاحات عبدالمهدي

مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعه الاعتيادي وناقش آخر مستجدات العراق

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول / أكتوبر 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي ، وقال : “هذه العملية مهمة جداً، غير أنها لا تعني نهاية الإرهاب ، فما زال داعش يمثل خطراً جدياً على المواطنين في بعض مناطق العراق”. مضيفاً أن ” أسطورة داعش تحطمت على يد قوات البيشمركة مما مهد لانهيار التنظيم في العراق، كما هو الحال بالنسبة لسوريا حيث هُزم على يد الكورد”.

وطالب رئيس الوزراء ، الكتل الكوردستانية كافة برص الصفوف والاتحاد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

كما شهد الاجتماع عرض وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً عن خطة الطوارئ الإنسانية لإغاثة اللاجئين السوريين مع تدفق موجة جديدة منهم إلى إقليم كوردستان، وعلى ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء اقتراح وزير الداخلية بإنشاء صندوق دائم للإغاثة الإنسانية في إقليم كوردستان والذي سيتيح للحكومة الاتحادية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية وشركات القطاع العام والخاص تقديم المساعدات عبره.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، استعرض مجلس الوزراء مراحل برنامج الأربع سنوات للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة في حكومة إقليم كوردستان في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة ، وبدوره قدم رئيس دائرة المتابعة والتنسيق عبد الحكيم خسرو تقريراً حول ذلك وتم الاتفاق على تمريره في أقرب وقت.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون الإصلاح وإقراره ، حتى يتسنى إرساله إلى البرلمان قريباً ضمن برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة.

وفي ختام الاجتماع ، عرض وزير البلديات والسياحة ساسان عوني مشروع التعديل الأول لمنهاج المجالس البلدية في إقليم كوردستان، وصدّق مجلس الوزراء على اقتراح وزير البلديات والسياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزراء المعنيين.