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الجيش التركي ينسحب من 12 قرية بغربي كوردستان لصالح القوات الروسية

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، أن الجيش التركي انسحب من ١٢ قرية في ريف كرى سبي (تل أبيض) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت تلك المصادر ، إن «الجيش التركي سلم ١٢ قرية للقوات الروسية شمال الطريق الدولي M4 بريف بلدة عين عيسى، وفق مذكرة التفاهم الروسية التركية».

وأوضحت أن «عملية انسحاب الجيش التركي وميليشياته من تلك القرى لا تزال جارية».

وأضافت أن« تلك القرى سيطرت عليها القوات التركية وميليشياتها عقب اشتباكات مع الوحدات الكوردية مؤخراً».

وكانت وحدات عسكرية من قوات النظام السوري قد انتشرت مؤخراً في بلدة عين عيسى بريف كرى سبي وذلك وفق تفاهمات مع الوحدات الكوردية.

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