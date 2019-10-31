الحشد الشعبي يتعرض لهجوم من داعش في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين الى هجوم من عناصر تنظيم داعش.
وقال المصدر ان “عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقاط لقوات الحشد الشعبي في أطراف ناحية يثرب”.
ولم يشر المصدر الى وقوع خسائر، لحد الان.
افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين الى هجوم من عناصر تنظيم داعش.
وقال المصدر ان “عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على نقاط لقوات الحشد الشعبي في أطراف ناحية يثرب”.
ولم يشر المصدر الى وقوع خسائر، لحد الان.
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