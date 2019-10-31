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العين بالعين و السن بالسن

احمد كاظم

الشرع و القانون و الانسانية تجيز قتل القاتل المتعمد و الجارح المتعمد و اهم سبب لذلك لردع القاتل و الجارح لان من امن العقاب يستمر في جرائمه كما يحدث الان للمنتفضين الاشراف الشجعان.

تكرار قتل و جرح المطالبين بحقوقهم التي نهبها القاتل و الجارح جرائم لا تحتاج الى دليل لان المجرم مستمر بإجرامه بدلا من ان يكف عن الاجرام ما يعني انه جرائمه متعمدة.

سبب تعمد المجرم و الاستمرار بجرائمه ليس الدفاع عن الحق او الشرف و لكن السبب تمسكه بالمنصب لينهب مال من قتله و جرحه كما نهبه سابقا لينعم بالعيش الرغيد مع عائلته المتواجدة خارج العراق في (بلده الاصيل).

غياب القضاء النزيه و وجود القضاء الفاسد الذي ينهب اعضاؤه مال المنتفضين يفسر تواطؤ قضاء قاطع الاذان المتعمد مع المجرم لكي يستمر بإجرامه و كلاهما ينطبق عليهما مبدأ العين بالعين و السن بالسن.

ايها المنتفضون من اهل الوسط و الجنوب الشرفاء الشجعان لكي لا تذهب تضحياتكم التي لا تقدّر بثمن هباء وفقكم الله على الاستمرار بانتفاضتكم لاسترجاع مال نفطكم المنهوب و لكي يطبق مبدأ العين بالعين و السن بالسن على المجرمين.

ملاحظة مهمة:

اقتصار القتل و الجرح على اهل الوسط و الجنوب بينما ينهب (المتفرجون) في غرب العراق و شماله (حصتهم) من نفط الوسط و الجنوب دليل قاطع ان وحدة العراق (وهمية) الغرض منها نهب النفط فقط.

هذا يعني اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب (واجب) لكي ينعم اهل الوسط و الجنوب بنفطهم بدلا من هدره على (المتفرجين).

ملاحظة مهمة:

البعض يروج و اكثرهم شيعة ان تقسيم العراق مخطط امريكي صهيوني خليجي و ان صح هذا الترويج فشكرا للمخططين لان الخاسر الوحيد من وحدة العراق (الوهمية) هم اهل الوسط و الجنوب.

الرحمة على شهدائنا الابرار الشجعان و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.

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