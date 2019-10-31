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القضاء العراقي يبدأ بالتحقيق مع نواب “فاسدين” وفق طريقة جديدة

اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته.
وذكر بيان للمجلس انه “اصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة بعد ان صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري”.
واشار البيان الى تأكيد مجلس القضاء الاعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقدام.

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