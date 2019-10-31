النائب العزاوي يتفقد المتظاهرين في نقابة المعلمين ويدعو إلى تقديم المقترحات والتعديلات الدستورية المطلوبة

معبراً عن تثمينه لمواقف المعلمين الوطنية في مساندة مطالب الجماهير

تفقد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي ، عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتعديلات الدستورية ، النائب رشيد العزاوي ، التجمع الجماهيري الذي أقامته نقابة المعلمين من اجل المطالبة بالإصلاح

وعبر العزاوي خلال زيارته عن تثمينه لموقف شريحة المعلمين في مساندة التظاهرات الجماهيرية ودعمها بكافة الطرق والوسائل ، فيما استمع إلى مطالبهم ورؤيتهم لما يشهده العراق اليوم من حركة احتجاجات واسعة ، تهدف إلى اصلاح واقع الحال ، ومعالجة الخلل الذي ألحق الأذى بالعراقيين .

وأكد العزاوي على ان اللجنة النيابية المكلفة بالتعديلات الدستورية تفتح أبوابها لكافة الآراء ، وتعمل على تحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا ، داعياً إلى تزويد اللجنة بالمقترحات والتعديلات التي يرونها ضرورية .

واتفق المجتمعون في ختام الزيارة على ضرورة انجاح عملية تعديل الدستور ليكون متوافقاً مع الرؤية الوطنية والشعبية ، ومحققاً لطموحاتهم المشروعة .