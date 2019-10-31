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النائب العزاوي يتفقد المتظاهرين في نقابة المعلمين ويدعو إلى تقديم المقترحات والتعديلات الدستورية المطلوبة

معبراً عن تثمينه لمواقف المعلمين الوطنية في مساندة مطالب الجماهيرImage preview

تفقد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي ، عضو اللجنة النيابية المكلفة بالتعديلات الدستورية ، النائب رشيد العزاوي ، التجمع الجماهيري الذي أقامته نقابة المعلمين من اجل المطالبة بالإصلاح

وعبر العزاوي خلال زيارته عن تثمينه لموقف شريحة المعلمين في مساندة التظاهرات الجماهيرية ودعمها بكافة الطرق والوسائل ، فيما استمع إلى مطالبهم ورؤيتهم لما يشهده العراق اليوم من حركة احتجاجات واسعة ، تهدف إلى اصلاح واقع الحال ، ومعالجة الخلل الذي ألحق الأذى بالعراقيين .

وأكد العزاوي على ان اللجنة النيابية المكلفة بالتعديلات الدستورية تفتح أبوابها لكافة الآراء ، وتعمل على تحقيق ما يصبو إليه أبناء شعبنا ، داعياً إلى تزويد اللجنة بالمقترحات والتعديلات التي يرونها ضرورية .

واتفق المجتمعون في ختام الزيارة على ضرورة انجاح عملية تعديل الدستور ليكون متوافقاً مع الرؤية الوطنية والشعبية ، ومحققاً لطموحاتهم المشروعة .Image previewImage previewImage preview

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