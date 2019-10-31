ال سعود يقرون بأنهم تمكنوا من اختراق المظاهرات

لا شك ان النظام الديمقراطي التعددي في لبنان والعراق يغضب ال سعود وكلابهم وعبيدهم لأنه يشكل خطرا على وجودهم كما يعتقدون لهذا فأنهم يسعون الى خلق الفوضى في هذين البلدين اي العراق ولبنان وزرع الفتن الطائفية والعنصرية والعشائرية والمناطقية ونشر الفساد والرذيلة فيها ومن ثم ألأطاحة بهما وتغيرهما من حكم الشعب الى حكم العائلة كما هو الحال في الجزيرة وتوابعها

لهذا أصبحت مهمة ال سعود وكلابها داعش القاعدة عبيد وخدم صدام الأولى هي ذبح كل الشعوب التي تتطلع نحو الحرية وبناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن لكل الشعب المساواة في الحقوق والواجبات وتضمن لهم حرية الرأي والعقيدة

لا شك ان مثل هذا التطلع من قبل هذه الشعوب يعتبر بمثابة أعلان حرب على ال سعود

ومهلكتهم لانه يضيء الطريق امام ابناء الجزيرة ويحرر عقولهم من عبودية وظلام ال سعود وبالتالي يدفعهم الى الانتفاضة ضد حكم ال سعود والدعوة الى التحرر من احتلال ال سعود من ظلامهم من وحشيتهم

لو عدنا الى التاريخ لأتضح لنا ان هذا العداء للعراق والعراقيين من قبل ال سعود هو امتداد لعداء معاوية فكان هذا الطاغية يعيب على العراقيين رفضهم لعبودية الحكام السلاطين الظلمة الفجرة بقوله ( علمكم أبن أبي طالب الجرأة على السلطان) ومن هذا المنطلق جاء حقد وكره ال سعود ومن هذا المنطلق اعلنوا الحرب على العراقيين وعلى كل من يتقرب منهم ويتعاون معهم في اي مكان وفي اي زمان

لهذا فأنهم يستغلون اي فرصة اي حالة تسهل لهم عملية ذبح العراقيين وتدمير العراق فهاهم يهيئون العدد والعدة ويضعون الخطط لاختراق اي حالة تحدث في العراق في سوريا في لبنان في اليمن في فلسطين وركوبها ومن ثم السيطرة عليها وحرفها

عن هدفها السامي النبيل الى أهداف خبيثة حقيرة تؤدي الى الفوضى الى نشر الرذيلة والسقوط الأخلاقي والعودة الى نظام الحاكم الواحد العائلة الواحدة الرأي الواحد كما هو حال نظام صدام المقبور ونظام ال سعود نظام العبودية والوحشية

لهذا نرى ال سعود يرون في نظامي العراق ولبنان خطر يهدد وجودهما فلا ضمان لوجودهما الا بالقضاء على هذين النظامين وأقامت أنظمة عائلية على غرار نظام ال سعود وفرض دينهم الظلامي الوهابية وتحت الحماية الاسرائيلية وهذا أمر مرفوض من قبل شعبي لبنان والعراق ولا يمكن قبوله ابدا

منذ ان اختار الشعب اللبناني النظام الديمقراطي التعددي في الأربعينات ومنذ ان اختار الشعب العراقي النظام الديمقراطي التعددي أي حكم الشعب بعد تحرير العراق في 2003

ومن هذا المنطلق بدأ ال سعود العمل على خلق العراقيل والعثرات امام مسيرة الشعبين من هذه العراقيل والعثرات زرع بذور الطائفية

والعنصرية والعشائرية وشراء الذمم الرخيصة الوضيعة بما تملك من مال وخلقت شيوخ عشائر ورجال دين وأغدقت عليهم الدولارات بغير حساب وتمكنت من خلق طابور خامس في لبنان والعراق يتحرك وفق أوامرها وينفذ مخططاتها حيث استغلت حرية الرأي والفكر والتعددية الفكرية والسياسية في هذين البلدين كما بدأت بنشر أكاذيبها وبث سمومها وتحرك كلابها ونشر الفساد والرذيلة والعنف وخلق شبكات للفساد بكل أنواعه دعارة لواطة تجارة مخدرات عصابات السرقة والاحتيال والنصب وكل أنواع الموبقات والمفاسد وهذا شمل الطبقة السياسية بكاملها الا ما ندر وحتى هذه القلة هي فاسدة لانها ترى الفساد وتعرف الفاسد ولم تتحرك ضده ومنعه والقضاء عليه

وهكذا تفاقم الفساد واشتدت سطوة الفاسدين ولم يبق للصبر حدود فتحركت الجماهير الحرة من ابناء الوسط والجنوب وبغداد في العراق وفي لبنان حيث اعلنت الحرب على الفساد والفاسدين ومن اجل حكم ديمقراطي حر وان يكون الحكم للشعب للقانون والمؤسسات القانونية

فأسرع ال سعود وكلابهم الوهابية بعد ان دعوا كل الابواق المأجورة وكل الذين اشتروهم وأجروهم الى خرق المظاهرات والعمل على افشالها وذبح عناصر الاجهزة الامنية وعناصر التظاهرات كما قامت عناصر مأجورة بترديد أسم الاحمق محمد بن سلمان في بغداد وبيروت رغم ان هذا الاسم لم يردده أحد حتى لو كان ماجور حقير لا اعتقد هناك أنسان يملك شرف كرامة يردد هذا الاسم العار

فخرجت أبواق ال سعود المأجورة مطبلة ومزمرة وراقصة تطلب من العرب الخروج الى الشوارع لتعلن بيعتها للأحمق بن سلمان بيعة العبودية ماذا حدث

الذي حدث ( أن أسم محمد بن سلمان تردد اسمه في شوارع لبنان والعراق) حتى أصبحت مهلكة ال سعود ومحمد بن سلمان أيقونة وشموخ وشعار للشعوب التي ترفع اسمه في مظاهراتها ويضيف هذا العبد الحقير الوضيع والله اننا سعداء لان كل هذه الشعوب تتمنى ان يكون محمد بن سلمان ملكها وحاكمها

كما أقر عبيد ال سعود بأن طابور ال سعود تمكن من خلق انتفاضة مليشيات ايران ويقصد بها القوات الامنية والحشد الشعبي وأعتبر هذه المظاهرات هدفها تحرير العراق من الشيعة الروافض وكان شعارهم ايران برة برة ويقصد بأيران شيعة العراق بالدرجة الاولى كما قاموا بتمزيق صور الرموز الشيعية وطرد قاسم سليماني من العراق وقاموا بتفجير مقرات الجيش الرافضي ومليشيات ايران مثل العصائب والحكمة وبدر والمرجعية الدينية

اليس هذا دليل على ان ال سعود وكلابها الوهابية والصدامية قد تمكنوا من اختراق المظاهرات فهل يتمكنوا من ركوبها والسيطرة عليها كما فعلوا في مظاهرات حدثت في بلدان أخرى

مهدي المولى