تحت رعاية محمد بن زايد.. ماراثون زايد يعانق التاريخ في «المدينة الباسلة»

مصطفى الديب، محيي وردة (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري إقامة النسخة السادسة في محافظة السويس على شاطئ قناة السويس، البوابة التاريخية لمصر بتاريخ 27 ديسمبر المقبل، وأعلن نادي ضباط القوات المسلحة عن تخصيص مليوني جنيه مصري، نحو 500 ألف درهم، جوائز للنسخة السادسة بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، للإعلان عن تفاصيل الحدث، بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وشريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والدكتور محمد صبحي نائب وزير التعليم العالي المصري، ومحمد البادع ممثلاً لـ«أبوظبي للإعلام» رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، وأمل بوشلاخ عضو اللجنة المنظمة.

ورحب الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي بالوفد المصري برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن النسخة السادسة تأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال النسخ الخمس الماضية، وقال: بكل تأكيد سعادتنا لا توصف بتواجد الأشقاء المصريين بيننا، وكذلك السعادة نفسها تتكرر، عندما نتواجد نحن هناك بين أهلنا في مصر الشقيقة، وأعلن عن تخصيص ريع الماراثون لصالح معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، الذي كان قد تعرض لحادث انفجار قبل فترة.

وأضاف: من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى أخرى، انتقل الحدث بداية من القاهرة التي استضافت السباق ثلاث مرات، ومدينة الأقصر التاريخية التي حل عليها الماراثون ضيفاً في النسخة قبل الماضية، وفي العام الماضي محافظة الإسماعيلية الرائعة.

وأكد أن تنقل الماراثون من محافظة إلى أخرى يؤكد مدى شعبيته وعشق الشعب المصري لكل ما يتعلق بالأحداث الإماراتية، موضحاً أن المشاركات في النسخ الخمس الماضية كانت كبيرة للغاية، للدرجة التي يتم إغلاق باب التسجيل بسبب الإقبال الكبير.

وقال: الكل يعلم أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رمز العطاء والمحبة والكرم، ويعلم الجميع مدى حبه وارتباطه بمصر الشقيقة، ونحن كذلك نرى مدى عشق المصريين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نراه في ابتسامتهم وترحابهم في كرم ضيافتهم وحبهم الذي ينبع من القلب ليصل إلى قلوبنا نحن في الإمارات.

وأكد أن الماراثون رسالة عطاء ومحبة من الإمارات إلى مصر، رسالة تؤكد أن الرياضة ليست ممارسة فقط، ولكن لها معانٍ أخرى وأهداف سامية لدعم الإنسانية.

وأعلن عن مشاركة أصحاب الهمم في الحدث، وقال: لقد كانت قيمة الجوائز في النسخ الماضية مليوناً ونصف المليون جنيه مصري، وقررت اللجنة العليا رفعها لمليوني جنيه، حيث تم تخصيص نصف مليون جوائز لأصحاب الهمم الذين سيشاركون في الحدث، وقال: بكل تأكيد دعم أصحاب الهمم رسالة إنسانية تعلمناها من قيادتنا الرشيدة وهم أهل همة وعزم يستحقون الدعم في كل زمان ومكان. وأكد أن ماراثون زايد يلقى دعماً كبيراً من القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يولي اهتماماً دائماً بمثل هذه الأحداث الخيرية والإنسانية، وأشاد الكعبي بالدعم الكبير من القيادة المصرية، على رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي الحدث اهتماماً كبيراً، ويوفر كافة متطلبات النجاح في أي مكان يقام فيه ماراثون زايد.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج النسخة السادسة بشكل مبهر، مؤكداً أن النسخ الماضية حققت نجاحات كبيرة، وهذه النسخة سوف تواصل تلك النجاحات بعكس الصورة الرائعة للتنظيم المميز في مصر، فضلاً عن عكس الصورة الحضارية لمختلف الآثار والمعالم المصرية الأصيلة، وأخيراً تمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي الإنساني الكبير، وأن تصل رسالة العطاء لمن يستحقها.

من ناحيته، أكد محمد البادع «أن ماراثون زايد حدث كبير يحظى بتقدير يماثل حجم الحدث خصوصا على المستوى الإعلامي»، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة وكل منصات «أبوظبي للإعلام» جاهزة لبث الحدث ومتابعته بالشكل الذي يليق به باعتباره حدثا إنسانيا ضخما وقال: نثق أن الماراثون يحظى بنفس القدر من الاهتمام من الجانب المصري على كافة المستويات، بالنسبة لنا في «أبوظبي للإعلام» فإن الماراثون لا يتعلق بالبث فقط وإنما التركيز على نشر الرسالة العظيمة للخير، فضلا عن دوره في تعزيز الجانب الإنساني بتخصيص عوائده والتبرعات لصالح منظومة خدمية أو مؤسسات مجتمعية.

وقال: «إذا كانت مصر سباقة في التنظيم فإن «أبوظبي للإعلام» أعدت العدة للتعامل مع حدث يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو أحد الفعاليات المهمة على أجندة الرياضة في الإمارات ومصر أيضا، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زخما في ساعات البث المتعلقة بالحدث مع الوضع في الاعتبار التنوع في المعروض بين أفلام وثائقية وتسجيلية إضافة للسوشيال ميديا والصحافة».

وأكد البادع أن ماراثون زايد فرصة مهمة لتعزيز أواصر المحبة بين الإمارات ومصر خصوصا وأن الجانب المصري بات حريصا في الحفاظ على الحدث بشكل سنوي في ظل ما يحققه من نجاحات، مشددا على أن المكاسب من تنظيم الماراثون لا تتوقف على عوائد مالية ومساهمات إنسانية لصالح جهة أو أخرى، ولكنه بات بصمة إماراتية على الأراضي المصرية تعود على الجميع بالخير والنفع.

أشرف صبحي: الماراثون قيمة مضافة لعلاقات البلدين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة والشباب المصري، أن الماراثون حقق نجاحات كبيرة كبيرة بدليل وصوله للنسخة السادسة، مؤكداً أن الحدث بدأ كبيراً ويستمر عظيماً، خصوصاً وأنه ينمو ويكبر تحت أي ظروف، وقال: «من بلد الخير والعطاء وارتباطاً باسم عظيم يعرفه العالم باعتباره رمزاً للخير والنماء والعطاء هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه نعلن إقامة الحدث في نسخته السادسة بمكان تاريخي هو قناة السويس». وقال: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمام ودعم سموه الدائم للحدث وحرص سموه على إقامة الماراثون بشكل سنوي»، مشيراً إلى أن «تخصيص عائد النسخة السادسة لصالح مستشفى معهد السرطان، الذي طالته يد الغدر والإرهاب بالتخريب قبل عدة أشهر، يؤكد قيمة الحدث وأهمية رسالته».

وواصل: «الماراثون يمثل حالياً ماركة مسجلة ينتظره المصريون باعتباره حدثاً إنسانياً خيرياً اكتسب أرضية عظيمة يعكسها حجم المشاركات والإقبال، حيث نستهدف 30 ألف مشارك، لكن العدد غالباً ما يتجاوز الخمسين ألفاً».

وأضاف: «يبقى ماراثون زايد في نسخته المصرية ذات طابع خاص، حيث يقام كل عام على هامش احتفالات الإمارات باليوم الوطني، ودون شك ربطه بهذه المناسبة يؤكد أهمية النسخة المصرية، خصوصاً وأن الحدث بات عيداً مميزاً للرياضة المصرية، يترقبه المجتمع المصري بكل فئاته»، مؤكداً أن الحدث يفرض نفسه، ويمثل قيمة مضافة للعلاقات المصرية الإماراتية، مع الوضع بالاعتبار أن المكاسب لا تتوقف علي العوائد المادية أو المكاسب الإنسانية، لكنه يتخطى ذلك بكثير، حيث يفرض إيقاعاً رياضياً على معظم فئات المجتمع المصري، بمعنى أننا نلاحظ مزيداً من الاهتمام بممارسة الرياضة والتجهيز للكثير من الفئات للمشاركة في الماراثون الذي تبلغ مسافته 10 كم.

وكشف صبحي عن الماراثون بات حدثاً استثنائياً، مدللاً على ذلك بالتفكير من جانب القيادة السياسية المصرية في نقل النسخة السابعة إلى الساحل الشمالي وتحديداً مارينا العلمين، حيث يستحوذ الماراثون على اهتمام كبير من الجانب المصري، مشدداً على أن الماراثون أحد أوجه التعاون الرياضي الكبير مع الجانب الإماراتي، والذي يمتد ليشمل آفاقاً كثيرة. ووجه صبحي الشكر للإعلام الذي يساهم في تحسين الصورة الذهنية للحدث ويروج له بالشكل المطلوب، متمنياً أن يحقق الماراثون أهدافه بالشكل المطلوب على المستويين النفسي والرياضي، مثلما يفعل ذلك على المستويين المادي والإنساني.

البديوي: نموذج للرياضة الإنسانية

أكد شريف البديوي، سفير مصر لدى الدولة، أن الماراثون بات علامة مهمة وكبيرة وحدثاً ينتظره المصريون بلهفة، كونه نموذجاً للرياضة في معناها الإنساني، وقال: الوصول للنسخة السادسة يؤكد أننا أمام حدث عملاق، خصوصاً أنه يحقق نجاحات على المستوى الاجتماعي والإنساني، وهو الجانب الأعظم في أي حدث. وتابع: يكفي أن هذا الحدث يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليتوقع له الجميع نجاحاً باهراً، مشدداً على ثقته في حسن التنظيم من الجانب المصري.

وأضــــاف الســــفير: القيادة الســياسية في الدولتين تدعم الحدث بشكل كبير، كونه أحد مجالات التعاون الذي لا يتوقف على المستويــات كافة.

السابعة في «الساحل»

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون زايد عن تنظيم النسخة السابعة من الحدث في الساحل الشمالي المصري، مع نهاية العام المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله كافة مستقبلاً. وتسعى اللجنة المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى التنقل بين مختلف محافظات مصر لكي يحتفل الشعب المصري كافة بالحدث الذي يحمل اسم زايد الخير.