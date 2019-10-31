حميد مراد لقناة الآرامية الفضائية :الحكومة تنتهك الدستور والاعراف الدولية في تظاهرات تشرين

استضاف الاعلامي نشأت المندوي في ” برنامج خاص حول الاحداث في العراق ” والذي يبث من القناة الآرامية الفضائية في الولايات المتحدة الامريكية ( ABNSAT ) عبر السكايب .. كلا ً من الشخصية الاكاديمية الدكتور تيسير الالوسي من هولندا، وسكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد.

وقد صرح سكرتير الجمعية ان الحكومة تنتهك الدستور والاعراف الدولية في تظاهرات تشرين من خلال اقدامها على استعمال العنف المفرط وارتكاب الجرائم ضد المواطنين العراقيين في سابقة خطيرة تدل على حقد الحكومة ضد الشباب المنتفض الذي يطالب بحقوقه المشروعة والاساسية.

في البدء حيا الشباب الثائر في ساحة التحرير والمحافظات العراقية الاخرى .. والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين .. واوضح ان الاخفاقات المستمرة والتي انطلقت منذ 16 عاما ادت الى خروج العراقيين بتظاهرات سلمية للمطالبة بالإصلاحات العامة في البلاد، فكان رد الحكومة دمويا ً ومن خلال اجهزتها القمعية المسلحة التابعة للأحزاب المتنفذة.

واجاب عن اسباب فقدان العراق لمقعده في مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة لملف حقوق الانسان وتأتي في مقدمتها ” الاختفاء القسري، والعنف ضد المتظاهرين، وتعرض العاملين في مجال الصحافة والاعلام والناشطين في منظمات المجتمع المدني الى انتهاكات ومضايقات مستمرة، وكذلك وضع المكونات الدينية والعرقية، وتمكين المرأة وضمان حقوقها “.

وطالب المرجعية الدينية الرشيدة ومجلس النواب العراقي والقوى الوطنية بالتدخل الفوري لوقف العنف المستخدم، والضغط على الحكومة لمعالجة الامور العامة في البلاد.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

29/اكتوبر/2019