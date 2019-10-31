خامنئي: أوصي الحريصين على العراق ولبنان ان يعالجوا اعمال الشغب وانعدام الأمن

دعا الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي يوم الاربعاء من اسماهم “الحريصين” في العراق ولبنان الى معالجة “أعمال الشغب، وانعدام الأمن” في بلدانهم.

وقال خامنئي في خطاب له خلال مشاركته في مراسم تخرج دفعة من طلاب جامعات الضباط في إيران، “للنّاس مطالب أيضاً وهي محقّة، لكن عليهم أن يعلموا أنّ مطالبهم إنّما تتحقّق حصراً ضمن الأطر والهيكليّات القانونيّة لبلدهم، مضيفا انه “متى ما انهارت الهيكليّة القانونيّة يستحيل القيام بأيّ عمل”.

وقال ايضا ان “أكبر ضربة يُمكن أن يوجّهها الأعداء إلى أيّ بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة”.

وتابع خامنئي “أوصي الحريصين على العراق و لبنان أن يعالجوا أعمال الشّغب وانعدام الأمن الذي تسبّبه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربيّة بأموال بعض الدول الرجعيّة”، حسب زعمه.