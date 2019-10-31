ساسة احزابنا وجماهيرنا لاتكونوا كإنثى الديك الرومي تربي بوز ابو العرس وتترك ابنها

نعيم الهاشمي الخفاجي

للاسف ما حدث كان نتيجة طبيعية لسذاجة قادة الصدفة الذين حرضوا الشارع الشعبي لتصفية خلافاتهم الشخصية والنتيجة انقلبت هذه الأمور وأسقطت غالبيتهم بنار هم اقتدحوها ظنا منهم أنهم يكسبون الشارع الشعبي ضد بعضهم البعض الاخر، بعض من قدموهم الأحزاب والفصائل على أنهم كتاب وصحفيين ومحللين وهم لا يفقهون شيئا تراه يصرخ ليل نهار عبدالمهدي عبدالمهدي وحسب قول عالم الاجتماع الأمريكي الدكتور روبرت سيالديني من جامعة أريزونا في كتابه التأثير ، تطرق لموضوع أسلحة التأثير وكيف تسيطر على عقول الناس وسلوكهم وتطرق إلى ذكر قصة لبحث أجراه عالم سلوك الحيوان الدكتور أم دبل يو فوكس حيث أجرى تجربة على أم الديك الرومي والذي نسميه بالعراق الفسيفس أو ام الديك الرومي تضع صغارها في حضنها لتدفئتهم وتنظيفهم الصغير الكتكوت يصيح تشب تشب يعني ينوص بالهجة العراقية حال تسمع صوته والدته الحنون تأتيه وتقوم بتنظيفه اما اذا الكتكوت لم يصيح تشب تشب تقوم في أهماله وتتركهه وقد تقتله في بعض الاحيان، هذا العالم راقب تصرفات الأم وافراخها الكتاكيت ولاحظ الأفراح يصيحون بهذا الصوت والذي لايصيح يكون مصيره الإهمال ولربما القتل، والغريب أن صغير لحيوان بوز ابو العرس الذي يذبح الديك الرومي ويفترسهن وهو العدو الحقيقي الديك الرومي قد أنتبه إلى الشفرة مابين الكتاكيت وام الديك الرومي فبدء يقلد أصوات الكتاكيت بالقول تشب تشب تأتيه أم الديك الرومي تحتضنه وتنظيفه بشكل جيد بينما هذه الساذجة تهمل ابنها وتقتله اذا لم يقل تشب شب والنتيجة عندما يكبر صغير ابو العرس يقوم بذبحها، وأقعنا العراقي ساسة أحزابنا لايقلون جهلا عن أم الديك الرومي احتضنوا أراذل البعثيين وفضلوهم على أبناء جلدتهم من المناضلين والمجاهدين لأن البعثي أفتهم شفرتهم وأصبحوا حال أنثى الديك الرومي الساذجة، الكثير من المخابرات الوهابية المكفرة للشيعة أصبحوا يتسللون حتى لقطاعات واسعة من قادة الأحزاب بل وحتى للمتظاهرين من خلال فبركة الأخبار وتضخيم الأحداث والكثير من السذج لا يعي أين هو يسير، أتعجب بمن يدعي انه خبير سياسي وتراه عندما يكتب ويصرخ أصبح حاله حال أنثى الديك الرومي الغبية التي خدعها عدوها صغير بوز ابو العرس الذي يكن لها العداء ما أن يكبر يقوم بذبحها، بعض أنصار الأصنام السابقة يصرخ ليل نهار ضد عادل عبدالمهدي اعتقادا اذا سقط عبدالمهدي يرجع ولي نعمته لكرسي الحكم هههههههههه ولا حول ولاقوته الا بالله العلي العظيم، اما اتباع النظرية الماركسية اتباع الديالتكية يعتقدون أنهم من خلال نظرية حركة المادة هههههه يستطيعون يخلقون تيار شيوعي يساري ديلاتيكي من الجماهير الغاضبة والتي غالبيتها هم اتباع التيار الصدري هههههه اقول للديلاتيكيين انا شخصيا مع دولة تحترم المواطن كمواطن نحن لسنا من اصحاب الجاه ولا من المنتمين للاحزاب لذلك لايمكن لنا ان نحتل او نتقلد منصب سياسي او نتوظف حتى لو في وظيفة عادية وبسيطة، من مصلحتنا ان تكون لدينا دولة مدنية خالية من الاحزاب التي سئمنا منها سواء كانت دينية او قومجية …..الخ مجتمعاتنا وبالذات العراقي التنشئة المجتمعية للشباب تتم عن طريق المؤسسات الدينية والقبيلة وكلاهيما لايمكن ان يعدون شباب فاهم ومثقف ينتج لنا ساسة اذكياء، كل الاطراف الحزبية الدينية والشيوعية التي حاولت استثمار المظاهرات بالنتيجة سوف تخرجون بخفي حنين الأوضاع تغير بلحظات في مجتمعاتنا الدينية والعشائرية وفتوى صغيرة من مرجع ديني مؤثر او بيان من زعيم قبيلة مؤثر يحشد جماهير لربما بالملايين، لربما البعض يرميني بالتخلف والرجعية اقول للاخوة الكرام المعترضين والمختلفين معي الواقع على الارض شيء والامنيات شيء اخر، ارسطو وافلاطون عرفوا مفهوم الدولة قبل اكثر من 2500 سنة ونحن ليومنا هذا في العراق لانملك دولة حسب تعريف افلاطون وارسطو

الدولة عند أفلاطون يشيرُ أفلاطون في الجمهورية فيقول: إنّ الفردَ وحده ضعيفٌ ومن ثم يكون الإجتماعُ ضرورةً تحتِمُها الحياةُ الإنسانيةُ وينشأُ عن اجتماع الأفراد الحاجة إلى تقسيمِ العملِ فيما بينهم من أجلِ توفير كافة حاجاتِهم الضرورية، ويؤكّدُ أفلاطون انقسام المجتمع إلى ثلاثِ طبقاتٍ متمايزةٍ بحكم الطبيعة ولكل طبقة وظيفةٌ خصتها لها الطبيعة، وأهمّ ما يميزُ جمهورية افلاطون هي العدالة، لذا فإنّ غايةَ الدولةِ عند أفلاطون هي تحقيقُ الانسجامِ والتناغمِ بين مكوّناتِ المجتمع، فالدولة من الأمورِ الطبيعيةِ سواءً في أهدافِها أو أصلِها . مفهوم الدولة عند ارسطو إنَ غايةَ الدولةِ عند أرسطو هي تحقيق الخير الأسمى، فكل توافق بشري -يقول أرسطو- هو من أجل تحقيق خير ما، والدولة هي أسمى ائتلاف، فهي ترمي إلى تحقيق أسمى الخيرات وهذا الخيرُ ليس سوى ضمانِ سعادة كُل الأفراد، وعبر تحقيق كل احتياجاتهم الطبيعية، وقد وُجدَ الإنسانُ بالنسبة لأرسطو لكي يعيشَ في دولة ولقد وُجدت الدولةُ من أجل تحقيق الخير لهم، ورب ضارة نافعة نأمل ان تكون المظاهرات تؤسس ارضية لدولة مستقرة يتم تقليل عدد الفاسدين والسراق واللصوص، مانراه من ذرف دموع الكثير منها كاذب يقيم عشرات الاف من المندمجين في البشمركة والميليشيات او من انصار الجرذ الهالك ويتقاضون رواتب تقاعدية لاتقل عن 1000دولار لكل شخص فنحن بحاجة لتشريع قانون يحدد رواتب المندمجين في الميليشيات والبشمركة الذين يقيمون خارج العراق بتقليل رواتبهم للنصف لدعم الشعب العراقي وخاصة عشرات الاف المندمجون يتقاضون اصلا رواتب في دول اوروبا واستراليا وكندا وامريكا فأنتم ايضا مشتركون بالفساد وبسرقة اموال الشعب العراقي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.